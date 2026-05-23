crazycat21
Канада отказалась от небольшого лунохода и построит более крупный лунный аппарат
Cредства, выделенные на проект малого лунохода, будут перераспределены на создание гораздо более крупного аппарата, способного перевозить грузы и поддерживать исследования на поверхности Луны.
Канада остановила программу разработки небольшого исследовательского лунохода, предназначенного для передвижения по поверхности спутника Земли. Его заменит более крупная версия, разработанная для перевозки астронавтов. Об этом сообщает Space24.

Иллюстрация астронавта, лунохода и посадочного модуля на лунной поверхности. Изображение: Канадское космическое агентство/Европейское космическое агенство

Малый аппарат разрабатывался для исследования южного полюса Луны и сбора научных данных, которые помогли бы обнаружить водяной лед и позволили бы учёным узнать спутник Земли. Проект малого лунохода является совместной разработкой исследовательских центров и предприятий промышленности.

«Правительство стремится ограничить рост текущих операционных расходов, чтобы осуществлять инвестиции, которые будут способствовать росту экономики и приносить пользу канадцам», – заявило Канадское космическое агентство (CSA).

Информация о завершении работ появилась одновременно с объявлением об изменениях в лунной программе «Артемида», которая реализуется под руководством Космического агентства США (NASA). Канада является важным партнёром в этой программе.

Прототип канадского малого лунохода. Проект закрыт. Изображение: Канадское космическое агентство

Сообщается, что средства, выделенные на проект малого лунохода, будут перераспределены на создание гораздо более крупного аппарата, способного перевозить грузы и поддерживать исследования на поверхности Луны. Идея создания такого лунохода в Канаде впервые возникла ещё в 2023 году. Тогда правительство страны выделило 1,43 миллиарда долларов на дальнейшее развитие лунных технологий, из них – 1,2 миллиарда долларов на 13-летний период на проектирования и строительство платформы.

Канадский лунный вездеход будет предназначен для работы на поверхности естественного спутника Земли в течение 10 лет и должен выдерживать суровые условия, особенно во время лунной ночи (примерно 14 земных суток). В это время температура на поверхности Луны опускается примерно до -173°C, а вблизи полюсов некоторые исследовательские зонды зафиксировали температуру до -250°C! Аппарат будет оснащён инструментами и датчиками для поддержки миссий астронавтов.

Согласно информации Space24, в июле 2025 года Канадское космическое агентство заключило три контракта с компаниями на разработку лунного аппарата. Общая стоимость контрактов составляет 14,6 миллиона долларов. Компании Canadensys Aerospace Corporation, MDA Space и Mission Control должны в течение 18 месяцев провести исследования для определения пригодности платформы к использованию, её размеров и массы.

В декабре 2025 года Канадское космическое агентство заключило ещё пять контрактов на общую сумму 3,8 миллиона долларов. Компании ABB, Bornea Dynamics, Bubble Technology Industries, Mission Control и Western University должны осуществить разработку концепции научных приборов для космического аппарата. Канадцы полагают, что высадка астронавтов на Луну состоится не раньше 2033 года.

Канадский луноход снова стал горячей темой после того, как NASA объявило о внесении изменений в программу «Артемида» (Artemis), целью которой является возвращение людей на Луну и создание там постоянного исследовательского форпоста. В пресс-релизе агентство было указано, что строительство инфраструктуры на Луне будет проходить в три этапа, и канадский аппарат был обозначен на заключительном этапе.

Если Канадское космическое агентство (CSA) завершит проект, доставив готовый аппарат на Луну, это станет еще одним вкладом Канады в программу «Артемида». Канадский астронавт Джереми Хансен участвовал в недавней миссии «Артемида II» по облёту Луны.

#новости #космос #nasa #канада #artemis #артемида #лунная программа #луноход #csa #канадское космическое агентство
Источник: space24.pl
