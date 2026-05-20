Оборудование предназначено для обеспечения поставок топлива страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в состав государственной корпорации Ростех) в ходе десятого российско-китайского торгово-экономического мероприятия ЭКСПО, проходящего в этом году в Харбине, представила унифицированные решения для транспортировки газа. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Макет УГПА-16 на десятом российско-китайском ЭКСПО. Фото: Ростех

По информации, предоставленной государственной корпорацией, на форуме можно будет увидеть газоперекачивающие агрегаты УГПА-16, которые уже поставляются на ключевые магистральные газопроводы.

УГПА-16(25) — это перспективная разработка, которая может быть использована для строительства новых объектов газотранспортной инфраструктуры России и для поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Характерной особенностью УГПА-16(25) является то, что она может работать с газотурбинными двигателями мощностью от 12 до 32 МВт без необходимости серьёзной доработки конструкции. Благодаря высокому уровню стандартизации компонентов и использованию типовых решений, новая платформа обладает высокой степенью гибкости в применении.

Благодаря модульной конструкции, возможности автоматизации и интеграции систем в единую сеть, газоперекачивающие агрегаты УГПА представляют собой современное оборудование, которое отличается удобством транспортировки, монтажа и использования. Это позволяет в два раза сократить время, необходимое для разработки проекта, строительства и запуска объекта. В этом контексте под объектами, скорее всего, понимаются компрессорные станции, расположенные на магистральных газопроводах.

Как подчеркнул Андрей Воробьёв, генеральный директор «ОДК Инжиниринг», компания активно сотрудничает с китайскими партнёрами в области производственной кооперации для обеспечения импортозамещения в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Основная цель этого стратегического партнёрства с ведущими компаниями Китая — создание решений для выхода на быстрорастущие рынки Центральной Азии и Ближнего Востока. Одним из таких решений являются газоперекачивающие агрегаты УГПА-16.

Как сообщил Воробьёв, уже осуществляется поставка этих установок для оснащения ключевых магистральных газопроводов, включая компрессорные станции газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». По этой магистрали будет осуществляться транспортировка природного газа в Китай. До конца 2027 года компания «ОДК Инжиниринг» планирует произвести шесть агрегатов УГПА для российских объектов.

По информации от государственной корпорации «Ростех», оборудование уже доказало свою действенность и может быть использовано при возведении новых объектов газотранспортной системы и для транспортировки газа из России в другие государства.

Десятый российско-китайский торгово-экономический форум ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая 2026 года. Организаторами с российской стороны выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации. Организаторами с китайской стороны являются Министерство коммерции Китайской Народной Республики и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

Принимая во внимание сведения, предоставленные государственной корпорацией «Ростех», следует обратить внимание на один любопытный аспект. На выставке в Харбине был продемонстрирован агрегат УГПА. Подобные установки, несомненно, представляют интерес для китайской стороны.

В ходе встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине обсуждались перспективы строительства газопровода «Сила Сибири-2». В условиях текущей геополитической ситуации, на фоне кризиса на Ближнем Востоке, Китай стремится обеспечить стабильные поставки российского трубопроводного газа. В связи с этим, газоперекачивающие агрегаты также представляют интерес для китайской стороны.