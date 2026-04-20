crazycat21
Запуск ракеты New Glenn прошёл успешно, но полезная нагрузка оказалась на нештатной орбите
Ракета-носитель вывела спутник связи на орбиту, которая оказалась ниже расчётной.

Флагманская ракета New Glenn компании Blue Origin была запущена в космос в третий раз. При этом ускоритель ракеты впервые был использован повторно. Однако носитель не смог правильно вывести спутник на заданную орбиту. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Ракета Blue Origin New Glenn на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, 18 апреля. Фото: John Raoux/AP

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде приблизительно в 7:25 утра по местному времени, и её многоразовая первая ступень вернулась на Землю через 10 минут, «приземлившись» на специальную баржу в Атлантическом океане. Полезной нагрузкой New Glenn являлся спутник производства компании AST SpaceMobile из Техаса, занимающейся созданием сети для обеспечения прямой связи для пользователей мобильных устройств.

По сообщению компании Blue Origin, опубликованному в социальной сети, в ходе отделения от второй ступени ракеты-носителя New Glenn спутник вышел на «нештатную орбиту». В более позднем заявлении компании AST SpaceMobile говорится о том, что работа спутника при размещении на высоте ниже расчётной невозможна, поэтому его придётся свести с орбиты, после чего он сгорит в атмосфере.

Как отмечает Bloomberg, запуск спутника стал первым в этом году для компании AST SpaceMobile, которая начала 2026 год всего с семью аппаратами на околоземной орбите. Несмотря на то, что компания заявила, что затраты на утерянный спутник, как ожидается, будут возмещены за счет страхового полиса, понесённые убытки всё равно является препятствием для фирмы, которая в 2026 году планирует запустить до 45 спутников.

Также отмечено, что реализация программы ракеты-носителя New Glenn, которая является ключевым элементом планов Blue Origin по освоению космоса, отстает от графика на несколько лет. Кроме того, периоды между стартами ракеты оказались более длительными, чем ожидалось ранее. Эта неожиданная проблема рискует привести к ещё большим задержкам в реализации амбиций компании и нанести удар по репутации New Glenn как надежной альтернативе ракете Falcon 9 от SpaceX.

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп заявил в интервью Bloomberg накануне старта, что компания хотела бы осуществить от восьми до двенадцати запусков в течение текущего года. При этом подчеркнул, что фирма имеет достаточно оборудования для этого, а также беспрецедентный спрос на коммерческие запуски. Кроме того, Лимп считает, что этот спрос будет только расти из-за растущего числа услуг по предоставлению спутниковой связи.

По словам Лимпа, после дебюта ракеты-носителя в январе 2025 года компания Blue Origin планировала провести от шести до восьми запусков New Glenn в течение прошлого года. Однако было совершено всего два запуска.

Во время второго запуска ракеты New Glenn в ноябре 2025 года компания вернула ускоритель, что является необходимым шагом для повторного использования компонентов при многократных запусках. Компания SpaceX Илона Маска является единственной, помимо Blue Origin, которой удалось осуществить вертикальную посадку ускорителя после запуска ракеты.

Компания AST SpaceMobile стремится расширить свою сеть и начать её коммерческую эксплуатацию, сталкиваясь с растущей конкуренцией со стороны SpaceX и Amazon в сфере предоставления космической связи для смартфонов и других мобильных устройств.

#новости #космос #ракеты #спутники #связь #спутниковая связь #blue origin #new glenn
Источник: bloomberg.com
Популярные новости

В России проектируют железнодорожный маршрут на Магадан и разрабатывают электровоз 2ЭС9
1
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
+
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
36
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
2
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
41
Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
+
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
1
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Создатели Might and Magic Heroes VII и Tropico 6 анонсировали пиратский «градострой» Corsair Cove
1
NASA отключило ключевое оборудование зонда «Вояджер-1» из-за нехватки энергии для продолжения миссии
1
В России сокращается производство курятины на фоне снижения рентабельности птицефабрик
1
Casio возрождает культовые часы F-100 1978 года, выпустив современную модель F-B100W
+
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
+
WSJ: Компания Трампа построит в Грузии 70-этажный небоскрёб
+
Ремейк Assassin's Creed Black Flag впечатлил журналистов на закрытом показе
1
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
Американский рыбак обнаружил на дне водоёма угнанный 44 года назад пикап Volkswagen
+

Популярные статьи

Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
3
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
5
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
1

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
16:15
Ну если у вас есть лишних 5-10 тысяч рублей... то да... так же не стоит забывать о том, что под это дело вам нужна будет достаточно свежая система с поддержкой PCI-E 4.0 и ReBAR. По чистой производит...
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Remarc
16:06
так и есть,современное поколение просто не знает как это делается,да и половина старичков либо забыло либо разучилась повторяя за молодыми одно и тоже
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Remarc
16:03
2.75 видимо имелось ввиду,тк для 939 3.75 обычными способами не сделать
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Remarc
15:59
разгонять можно и сейчас на те же 30-40%
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Алексей Кузнецов
15:53
А в портах так и не появилось шилок или тунгусок. Выбитые мощности налогами замещают...
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
Bernigan
15:48
Cronos the new dawn, final fantasy 16, silent hill f, RE 9 Requiem, the last of us 1 и 2, и много чего ещё, и не только на ультра, вот Резик 9 я ща прохожу, и вот такая загрузка, а текстуры на нормале...
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
IRanPast
15:14
Вот что значит человек не в России живёт, а в Хиеве. В Хиеве вынуждены люди собирать на АМ4, но вас не жалко
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Игорь Лукашов
15:12
Ты общаешься с помытым 15 роблёвым ватником. А дизы тебе ставят боты ибо ты пишешь с вк. А в вк тонна ботов которые запрограмированы на дизлайки всем кто не согласен с политикой плешивого царьки и хол...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Roditch
14:23
Уже который год актуален вопрос блокировки ворованных смартфонов по IMEI, что бы кражи стали откровенно бессмысленными. Но сотовые операторы решили пойти другим путём...
Крупные операторы связи предложили ввести плату за регистрацию IMEI в России
Дмитрий Захаров
14:21
Опять фанат сони проснулся. У Сони нет подписки? Компания Сони не обувает своих пользователей ради прибыли, маржинальности и прочее? Мастер-графоман, что сказать-то хотел? Что надо закрыть подписку? И...
Как Xbox Game Pass загнал консоли Microsoft в экономический тупик
