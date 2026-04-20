Ракета-носитель вывела спутник связи на орбиту, которая оказалась ниже расчётной.

Флагманская ракета New Glenn компании Blue Origin была запущена в космос в третий раз. При этом ускоритель ракеты впервые был использован повторно. Однако носитель не смог правильно вывести спутник на заданную орбиту. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Ракета Blue Origin New Glenn на станции Космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, 18 апреля. Фото: John Raoux/AP

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде приблизительно в 7:25 утра по местному времени, и её многоразовая первая ступень вернулась на Землю через 10 минут, «приземлившись» на специальную баржу в Атлантическом океане. Полезной нагрузкой New Glenn являлся спутник производства компании AST SpaceMobile из Техаса, занимающейся созданием сети для обеспечения прямой связи для пользователей мобильных устройств.

По сообщению компании Blue Origin, опубликованному в социальной сети, в ходе отделения от второй ступени ракеты-носителя New Glenn спутник вышел на «нештатную орбиту». В более позднем заявлении компании AST SpaceMobile говорится о том, что работа спутника при размещении на высоте ниже расчётной невозможна, поэтому его придётся свести с орбиты, после чего он сгорит в атмосфере.

Как отмечает Bloomberg, запуск спутника стал первым в этом году для компании AST SpaceMobile, которая начала 2026 год всего с семью аппаратами на околоземной орбите. Несмотря на то, что компания заявила, что затраты на утерянный спутник, как ожидается, будут возмещены за счет страхового полиса, понесённые убытки всё равно является препятствием для фирмы, которая в 2026 году планирует запустить до 45 спутников.

Также отмечено, что реализация программы ракеты-носителя New Glenn, которая является ключевым элементом планов Blue Origin по освоению космоса, отстает от графика на несколько лет. Кроме того, периоды между стартами ракеты оказались более длительными, чем ожидалось ранее. Эта неожиданная проблема рискует привести к ещё большим задержкам в реализации амбиций компании и нанести удар по репутации New Glenn как надежной альтернативе ракете Falcon 9 от SpaceX.

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп заявил в интервью Bloomberg накануне старта, что компания хотела бы осуществить от восьми до двенадцати запусков в течение текущего года. При этом подчеркнул, что фирма имеет достаточно оборудования для этого, а также беспрецедентный спрос на коммерческие запуски. Кроме того, Лимп считает, что этот спрос будет только расти из-за растущего числа услуг по предоставлению спутниковой связи.

По словам Лимпа, после дебюта ракеты-носителя в январе 2025 года компания Blue Origin планировала провести от шести до восьми запусков New Glenn в течение прошлого года. Однако было совершено всего два запуска.

Во время второго запуска ракеты New Glenn в ноябре 2025 года компания вернула ускоритель, что является необходимым шагом для повторного использования компонентов при многократных запусках. Компания SpaceX Илона Маска является единственной, помимо Blue Origin, которой удалось осуществить вертикальную посадку ускорителя после запуска ракеты.

Компания AST SpaceMobile стремится расширить свою сеть и начать её коммерческую эксплуатацию, сталкиваясь с растущей конкуренцией со стороны SpaceX и Amazon в сфере предоставления космической связи для смартфонов и других мобильных устройств.