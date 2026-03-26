crazycat21
Sony представила новые телевизоры и саундбары перед продажей TCL своего телевизионного бизнеса
Пока компания ведёт дела в прежнем режиме

Sony, которая является одним из крупнейших мировых производителей электроники, представила новый 4K-телевизор среднего ценового сегмента и несколько продуктов для домашнего кинотеатра. Компания продолжает работать в обычном режиме, несмотря на приближение сделки по продаже контрольного пакета акций своего бизнеса в сфере домашних развлечений китайской компании TCL Electronics. Об этом сообщает Bloomberg.

Телевизор Телевизор Sony Bravia 3 II

Согласно данным агентства, две конкурирующие фирмы пока не заключили итогового соглашения, поэтому Sony продолжает подготовку к запланированным анонсам аппаратного обеспечения. Однако у конечных пользователей могут возникнуть определённые опасения, поскольку пока остаётся непонятным, как TCL будет подходить к обновлениям программного обеспечения и долгосрочной поддержке устаревших моделей продукции Sony.

Bloomberg отмечает, что новый телевизор Bravia 3 II не может похвастаться превосходным качеством изображения по сравнению с более дорогими моделями производителя, поскольку в нём использована устаревшая и менее универсальная технология подсветки. Однако он обладает одним весьма существенным преимуществом перед моделями более высокого ценового диапазона — это первый телевизор компании Sony с четырьмя портами HDMI 2.1. Соответственно, пользователи могут подключать к устройству игровые консоли, такие как PlayStation 5, и при этом наслаждаться плавным игровым процессом с высокой частотой обновления 120 Гц. В предыдущих моделях телевизоров Sony было только два порта HDMI 2.1, а два других работали с более низкой частотой 60 Гц.

Стоимость нового телевизора с диагональю 43 дюйма начинается от 600 долларов и достигает 3100 долларов за 100-дюймовую модель.

Sony также представила два новых саундбара: Bravia Theater Bar 7 стоимостью 870 долларов и Bravia Theater Bar 5 стоимостью 350 долларов. Кроме того, в линейку вошли несколько сабвуферов и тыловых колонок для объемного звука. Все эти продукты поступят в продажу весной этого года.

Согласно информации Bloomberg, в начале этого года Sony и TCL заявили о планах создания совместного предприятия для бизнеса Sony в сфере домашних развлечений. Контрольный пакет акций – 51% достанется TCL, а оставшиеся 49% – компании Sony. Телевизоры будут по-прежнему продаваться под брендами Sony и Bravia, однако в них будет использоваться технология отображения TCL. В ходе переговоров стороны добились определённого прогресса и собираются объявить о сделке уже в этом месяце.

Если сделка будет завершена, работа совместного предприятия, как ожидается, начнется не раньше 2027 года. Компания Sony продолжает работу над имеющимся портфелем продуктов и заявила, что дополнительное оборудование будет анонсировано позже этой весной.

Несмотря на это, как отмечает Bloomberg, если сделка состоится, то остаётся непонятной судьба дальнейшего развития продуктов линейки Bravia. Телевизоры этого модельного ряда давно снискали хорошую славу из-за фирменной технологии обработки изображения, которая превосходит всех конкурентов, в том числе и TCL. Эта технология обеспечивает телепередачам и фильмам большую глубину, точную цветопередачу и четкие детали. Устройства компании также отлично справлялись с масштабированием контента низкого качества для наилучшего отображения на больших 4K-экранах. Пока неизвестно, сохранятся ли эти фирменные преимущества Sony после завершения сделки.

#новости #технологии #sony #электроника #телевизоры #tcl #развлечения #bravia
Источник: bloomberg.com
