Система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта выявляет нарушения и передаёт информацию соответствующим службам.

Компания NtechLab, которая является технологическим партнёром государственной корпорации Ростех, разработала новый инструмент видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ), который умеет выявлять несогласованные граффити и рекламу, размещённые в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Согласно представленной информации, новая система осуществляет анализ видеопотока с камер, установленных на общественном транспорте и с аналогичных стационарных устройств, выявляет нарушения и передаёт информацию о них ответственным службам. Подчёркнуто, что настройка нового комплекса производится таким образом, что легальный стрит-арт [высокохудожественные и согласованные граффити, прим.], а также муралы не попадали в поле «зрения» инструмента видеоаналитики.

Как отметил Алексей Паламарчук, занимающий пост генерального директора NtechLab, решения для городской среды, разработанные его компанией, нашли широкое применение в ряде субъектов страны. Они применяются для оптимизации работы общественного транспорта, помогают снизить очереди на остановочных пунктах, а также используются для улучшения общей экологической обстановки городов.

Генеральный директор NtechLab подчеркнул, что одной из главных проблем городских населённых пунктов является мелкий вандализм, а именно несогласованные рисунки на ограждениях автомобильных магистралей, на зданиях и стенах гаражей. Решение, разработанное компанией, позволяет оперативно обнаруживать и устранять такие нарушения, что приводит к улучшению внешнего вида городов.

На сегодняшний день новая система видеоаналитики функционирует в пилотном режиме на территории нескольких регионов страны. До конца текущего года планируется внедрение технологии ещё в ряде городов.

Как отмечает госкорпорация Ростех, технологии NtechLab, специально созданные для улучшения городской среды, продемонстрировали свою эффективность в регионах страны. В частности, система видеоаналитики уже используется на площадках сбора коммунальных отходов в населённых пунктах Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областей. Нейросеть помогает соответствующим службам следить за соблюдением графика вывоза отходов, а также предупреждает о наличии транспортных средств, которые мешают проезду мусоровозов.

Как отмечает госкорпорация Ростех, решение от компании NtechLab позволяет бороться не только с «шедеврами» изобразительного искусства на заборах и стенах строений, но и с нелегальной рекламой. К таковой, в частности, относится размещение всевозможных листовок на остановочных пунктах общественного транспорта.