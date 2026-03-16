Компания Alba из Бахрейна начала поэтапную остановку трёх производственных линий из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

Мировые цены на алюминий выросли после того, как один из самых крупных в мире заводов по производству этого металла остановил почти пятую часть своих мощностей. Это привело к увеличению риска дефицита, так как геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке ограничивает поставки из этого региона. Об этом сообщает Bloomberg.

Алюминиевый прокат. Фото: Bloomberg

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) – крупнейший в мире алюминиевый завод, начал поэтапную остановку трёх производственных линий, на которые суммарно приходится 19% от общей производственной мощности в 1,6 миллиона тонн металла в год. Это связано с тем, что компания планирует сэкономить сырьё в условиях перебоев с судоходством через Ормузский пролив.

Согласно данным Bloomberg, цена на алюминий выросла на 1,6% и достигла 3494,50 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов, после чего снизилась и в 10:35 утра по шанхайскому времени торговалась на уровне 3474,50 долларов.

Как отмечают аналитики, риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, теперь в полной мере проявляются в сбоях в цепочке поставок.

На Ближний Восток приходится примерно 9% мирового производства алюминия. Сокращение поставок компанией Alba, помимо других принятых мер, усилило опасения по поводу доступности этого металла и вызвало опасения о возможном усугублении дефицита для производителей. В конце прошлой недели цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) поднялись до самого высокого уровня с 2022 года.

Как и другие металлургические заводы Ближнего Востока, компания Alba столкнулась с перебоями в отгрузке продукции и поставках глинозёма. Причина в приостановке судоходства в Ормузском проливе. В начале текущего месяца компания на время прекратила продажи клиентам, а Катар остановил часть производства алюминия из-за нехватки природного газа.

Bloomberg отмечает, что с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке алюминий продемонстрировал самый высокий рост цен среди всех металлов. Другие металлы также столкнулись с проблемами, так как стремительный рост цен на энергоносители может негативно сказаться на мировой экономике и уменьшить спрос.