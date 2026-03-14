Одна из функций первоначально будет доступна только на территории США и Индии, другая – только в Штатах.

В рамках масштабного обновления, представленного недавно, сервис Google Maps будет в большей степени полагаться на искусственный интеллект, чтобы помогать людям определять, куда они хотят попасть и как лучше всего туда добраться. В ходе модернизации, осуществлённой с помощью технологии Gemini от Google, были внедрены две функции искусственного интеллекта (ИИ) в цифровой картографический сервис, пользователями которого являются более двух миллиардов человек по всему миру. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Один из инструментов, под названием Ask Maps, расширит возможности диалогового взаимодействия, которые Google внедрила в сервис в ноябре 2025 года. Инструмент предлагает пользователям подсказки, например, где находится ближайшее место для зарядки устройств, адрес ближайшего кафе с самой короткой очередью или маршрут автомобильного путешествия с остановками и экскурсиями.

Рекомендации Gemini будут основаны на базе данных, в которой содержится более 300 миллионов мест и отзывы от более чем 500 миллионов пользователей. Все они накоплены за период более более двух десятков лет, прошедших с момента запуска сервиса Google Maps.

Как отмечает AP, руководство компании отказалось отвечать, планирует ли Google в будущем продавать рекламу, чтобы повысить шансы фирм на отображение в Ask Maps. Первоначально новый инструмент будет доступен в мобильном приложении Google Maps для iPhone и Android на территории США и Индии, а затем будет распространён на персональные компьютеры и другие государства.

В рамках самого масштабного изменения в системе навигации по картам компания также был разработан новый инструмент под названием Immersive Navigation. Он отражает трёхмерную перспективу, чтобы водители могли лучше ориентироваться в любое время. Трёхмерные изображения, созданные Gemini, будут включать в себя такие ориентиры, как известные здания, разделительные полосы на дорогах и другие элементы рельефа, которые водители видят вокруг себя во время движения.

Компания Google заявляет, что её системы от сбоев в работе искусственного интеллекта достаточно надёжны, чтобы предотвратить создание технологией Gemini, лежащей в основе Immersive Navigation, ложных указаний о местоположении.

Новая функция также призвана помочь сервису Google Maps более наглядно объяснять пользователю преимущества или недостатки того или иного маршрута, а также указывать лучшие места для парковки при прибытии в точку назначения. Функция на основе ИИ будет первоначально доступна только в США, в мобильном приложении Google Maps для iPhone и Android, а также в автомобилях, оснащенных опциями активации CarPlay и Android Auto.