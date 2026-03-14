crazycat21
Google обновила приложение Maps при помощи дополнительных функций искусственного интеллекта
Одна из функций первоначально будет доступна только на территории США и Индии, другая – только в Штатах.

В рамках масштабного обновления, представленного недавно, сервис Google Maps будет в большей степени полагаться на искусственный интеллект, чтобы помогать людям определять, куда они хотят попасть и как лучше всего туда добраться. В ходе модернизации, осуществлённой с помощью технологии Gemini от Google, были внедрены две функции искусственного интеллекта (ИИ) в цифровой картографический сервис, пользователями которого являются более двух миллиардов человек по всему миру. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Может быть интересно

Один из инструментов, под названием Ask Maps, расширит возможности диалогового взаимодействия, которые Google внедрила в сервис в ноябре 2025 года. Инструмент предлагает пользователям подсказки, например, где находится ближайшее место для зарядки устройств, адрес ближайшего кафе с самой короткой очередью или маршрут автомобильного путешествия с остановками и экскурсиями.

Рекомендации Gemini будут основаны на базе данных, в которой содержится более 300 миллионов мест и отзывы от более чем 500 миллионов пользователей. Все они накоплены за период более более двух десятков лет, прошедших с момента запуска сервиса Google Maps.

Как отмечает AP, руководство компании отказалось отвечать, планирует ли Google в будущем продавать рекламу, чтобы повысить шансы фирм на отображение в Ask Maps. Первоначально новый инструмент будет доступен в мобильном приложении Google Maps для iPhone и Android на территории США и Индии, а затем будет распространён на персональные компьютеры и другие государства.

В рамках самого масштабного изменения в системе навигации по картам компания также был разработан новый инструмент под названием Immersive Navigation. Он отражает трёхмерную перспективу, чтобы водители могли лучше ориентироваться в любое время. Трёхмерные изображения, созданные Gemini, будут включать в себя такие ориентиры, как известные здания, разделительные полосы на дорогах и другие элементы рельефа, которые водители видят вокруг себя во время движения.

Компания Google заявляет, что её системы от сбоев в работе искусственного интеллекта достаточно надёжны, чтобы предотвратить создание технологией Gemini, лежащей в основе Immersive Navigation, ложных указаний о местоположении.

Новая функция также призвана помочь сервису Google Maps более наглядно объяснять пользователю преимущества или недостатки того или иного маршрута, а также указывать лучшие места для парковки при прибытии в точку назначения. Функция на основе ИИ будет первоначально доступна только в США, в мобильном приложении Google Maps для iPhone и Android, а также в автомобилях, оснащенных опциями активации CarPlay и Android Auto.

#новости #технологии #искусственный интеллект #google #gemini #google maps #ask maps #immersive navigation
Источник: apnews.com
Популярные новости

Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
2
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
+
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
22
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
21
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
4
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
2
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
2
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
14
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
+
Honor готовит смартфон X80 GT с батареей 13 000 мАч и компактную модель с 8 000 мАч
+
На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
Использовавшаяся для оплаты за проезд в автобусе в Англии монета оказалась возрастом 2000 лет
+
Nvidia сообщает о 10 000-кратном превосходстве современных видеокарт над Pascal в трассировке пути
1
Трейдер за секунды потерял 50 миллионов долларов на платформе Aave из-за ошибки при свопе
1
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
ViewSonic выпускает игровой монитор XC27G66-2K с 27-дюймовой IPS-панелью QHD и частотой до 340 Гц
+
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
10
В Сети распространяются видео со спящими за рулем водителями Tesla на трассах
+

Популярные статьи

«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
9
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
3
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
+

Сейчас обсуждают

prison5800
21:48
всегда использую Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut 12,5 теплопроводность. на 13700kf под водянкой разница с дешманскими термопастами 10градусов в нагрузке
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
DTS
21:41
Бот умер, потому что в его методичке на эти вопросы ответов нет.
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
MaDCyCJIuK
21:31
Сборку тупо обоссать... Автор, зачем тебе 5050?
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
DTS
21:31
Хотя уже появился ник, на который был написан ответ. "Исправилось", я вас поздравляю!
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
Юрий Богданов
21:29
Процессор 2011 года, серьёзно? Современная ОС требует минимум 8 поколение. Это тест на нагрев дохлого мамонта.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
DTS
21:28
Судя по тому, что ответа до сих пор нет, баг "спалил" бота. Ну, ну... Радуйтесь за бесплатное тестирование.
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
K0nst4nt1n
21:16
7 лет назад https://www.youtube.com/watch?v=c_495vxdB5A видос от нитроксенуса - комп на батарейках В чём новость-то? в том что какой-то левый чел сплагиатил идею известного блогера и выпустил как своё...
В Макао человекоподобный робот оказался в центре полицейского инцидента
swr5
21:16
Не припомню проблем с драйверами AMD. Когда это было? В каком году?
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
DTS
21:12
Если тебе нужны дизлайки, то заплати за них кончита трансексуальная. Я твоим говнокамметам их за бесплатно ставить не буду.
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
Алисия Степс
21:06
А я с тобой разговаривала? Что то не припоминаю)) Что-то дизлайков не вижу? Куда вся свита делась? Или ежедневный лимит закончился на лайки? Эх.. power off.. пшшш. Disconnected
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
