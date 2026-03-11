Также ведутся переговоры и об использовании ИИ при работе с секретной информацией.

Компания Google, которая входит в состав холдинга Alphabet, внедряет агентов искусственного интеллекта в трехмиллионном штате сотрудников Пентагона (подразумевается вся численность военного ведомства США, включая резерв и гражданский персонал США) для автоматизации рутинных задач. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Getty Images

Может быть интересно

Эмиль Майкл, заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам, считает, что агенты искусственного интеллекта Gemini от Google, способны самостоятельно выполнять работу от имени пользователя.

"Мы начнем с несекретного контента, потому что именно там находится большинство пользователей, а затем перейдем к секретному и совершенно секретному", – сказал Майкл.

Чиновник отметил, что переговоры с компанией Google об использовании агентов в секретном облаке уже ведутся.

Вице-президент Google Джим Келли заявил, что новая функция позволит гражданскому и военному персоналу министерства обороны США создавать агентов искусственного интеллекта, используя естественный язык.

Bloomberg отмечает, что расширение использования искусственного интеллекта (ИИ) стало предметом споров во многих передовых американских компаниях, которые занимаются разработкой таких технологий.

Согласно данным агентства, в рамках усилий по ускорению использования ИИ в армии Пентагон наращивает объемы внедрения продуктов технологических компаний, среди которых OpenAI и Google. Результатом этих усилий стало обострение конфликта с компанией Anthropic PBC, поскольку она добивалась ограничений на использование своих разработок для внутреннего наблюдения и в полностью автономном оружии. В ответ на это Пентагон назвал компанию угрозой для цепочки поставок. В свою очередь, Anthropic подала в суд на американское правительство из-за такого решения, которое обычно применяется к компаниям из стран, которые Штаты считают противниками.

Эмиль Майкл, который возглавляет переговоры с компанией Anthropic, заявил, что этот вопрос не будет решен в суде и что Пентагон теперь "двигается дальше".

Bloomberg сообщает, что до недавнего времени Anthropic предоставляла единственную систему ИИ, которая способна работать в засекреченном облаке американского военного ведомства. Однако в течение последних недель Пентагон заключил соглашения с компаниями OpenAI и xAI о работе в сетях с ограниченным доступом. Кроме того, замминистра обороны Эмиль Майкл рассказал и о расширении сотрудничества с Google в области искусственного интеллекта.

Агентство также отмечает, что до недавнего времени Google сталкивалась с критикой со стороны своих сотрудников из-за сотрудничества компании с Пентагоном. В частности, в 2018 году тысячи сотрудников Google выразили недовольство из-за участия корпорации в проекте Maven. Это программа министерства обороны по разработке искусственного интеллекта для анализа видеозаписей с беспилотников, полученных в ходе военных операций за рубежом. Такая негативная реакция привела к тому, что Google отказалась продлевать контракт для участия в проекте. Однако позже корпорация сняла с себя некоторые ограничения на сотрудничество с Пентагоном, а Эмиль Майкл отметил, что компания является "надёжным" партнёром.