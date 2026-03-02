Новый смартфон имеет камеру с разрешением в 200 мегапикселей.

В ходе технической выставки Mobile World Congress (MWC Barcelona 2026), проходящей в одноимённом испанском городе, китайская компания Honor Device Co. продемонстрировала своего человекоподобного робота и свой так называемый "робот-телефон". Демонстрация связана с попыткой фирмы переосмыслить свою деятельность и стать компанией, которая специализируется на создании аппаратного обеспечения с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Человекоподобный робот от Honor на презентации в Барселоне. Фото: Angel Garcia/Bloomberg

Компания Honor, расположенная в городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая, отделилась от Huawei Technologies Co. В 2020 году фирма, которая изначально являлась бюджетным брендом, расширила ассортимент выпускаемой продукции, включив в него устройства премиум-класса и складные телефоны. В 2025 году Honor выпустила заявление, что течение ближайших пяти лет инвестирует десять миллиардов долларов на создание устройств с искусственным интеллектом.

Представленный на гала-мероприятии в ходе выставки MWC человекоподобный робот является первым андроидом, созданным компанией под собственным брендом. Согласно данным Bloomberg, он выполнял жесты и принимал позы "с дистанционным управлением".

Фирма Honor пока не предоставила подробной информации о технических характеристиках робота, его стоимости и запланированных сроках начала производства. Ранее компания заявляла, что робот предназначен для использования в сфере обслуживания клиентов.

Согласно данным Bloomberg, компания Honor также продемонстрировала свой новый смартфон Honor Robot, который должен выйти в продажу на территории Китая во второй половине текущего года.

Новый "роботизированный" смартфон от компании Honor на выставке в Барселоне. Фото: Angel Garcia/Bloomberg

"Роботизированная" часть телефона представляет собой камеру с разрешением 200 мегапикселей, установленной на шарнирном манипуляторе в верхней части устройства. Система может управляться пользователем при помощи жестов и взаимодействовать с ним, а также снимать впечатляющие видеоролики.

Bloomberg сообщает, что камера устройства "движется синхронно с воспроизведением музыки, реагирует кивками и покачиваниями головы и служит сложным стабилизатором для создания креативных видеороликов". В одном из показов Honor продемонстрировала плавное кинематографическое панорамирование, которого было бы сложно добиться при съемке с рук.

Фото: Angel Garcia/Bloomberg

Согласно данным агентства, фирма Honor не предоставила информации о стоимости своего устройства.

По информации представителей компании Honor, конструкция смартфона призвана придать искусственному интеллекту более человекоподобную и выразительную форму. Она предусматривает интеллектуальное отслеживание объектов и способность распознавать голосовые команды, а также жесты пользователя. Усовершенствованная система стабилизации изображения, поддерживающая камеру, стала возможной благодаря разработке компанией Honor микромотора, который примерно на 70% меньше, ныне представленных на рынке. Три таких мотора приводят в движение подвижную часть смартфона [камеру, прим.].

Bloomberg отмечает, что появление продукта Honor задает тон ежегодной конференции мобильной индустрии, которая в текущем году в значительной степени ориентирована на искусственный интеллект и потенциал новой технологии для увеличения продаж устройств и сокращения неэффективности.

При этом Bloomberg отмечает, что рынок смартфонов, согласно прогнозам, может сократиться на 13% из-за развития искусственного интеллекта. Предполагается, что Honor и ее китайские конкуренты, такие как фирмы Oppo и Vivo, будут искать способы подтолкнуть покупателей к приобретению более дорогих устройств премиум-класса, чтобы компенсировать возрастающие затраты на производство.