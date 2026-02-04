По словам высокопоставленного офицера Береговой охраны США, во всем мире действуют до 800 судов так называемого "теневого флота", находящихся под санкциями, и лишь небольшой процент из них был перехвачен. Об этом сообщает Defense Post.
В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) отдал распоряжение о блокировании находящихся под санкциями нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу и обратно. В рамках этой кампании американские силы уже "взяли под контроль", а по факту задержали, семь судов.
"По нашим оценкам, под санкциями находится около 600 или 800 судов "теневого флота"... между Ираном и Венесуэлой, Китаем и Россией", – заявил контр-адмирал Дэвид Барата на слушаниях в Конгрессе.
Он также добавил, что процент задержанных судов является очень небольшим по сравнению с общей численностью "теневого флота".
В настоящее время контр-адмирал Дэвид Барата занимает должность командующего Восьмым округом Береговой охраны. В зоне его ответственности операции Береговой охраны на территории 26 штатов, включая побережье Мексиканского залива от полуострова Флорида до границы США с Мексикой.
Со слово адмирала, суда "теневого флота" используют различные средства для сокрытия своего местоположения и принадлежности.
"Они используют фальшивые документы, они используют ложные данные о владельцах", – сказал Барата.
Ранее Вашингтон развернул в Карибском море внушительную группировку ВМС США. Американские военные наносят удары по судам, которые, по словам администрации Трампа, осуществляют транспортировку запрещённых веществ, и захватывают танкеры, находящиеся под санкциями. Но самой впечатляющей операцией стал захват американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведённый 3 января.
Среди судов, захваченных Штатами в течение последних недель, было судно, связанное с Россией, которое Береговая охрана США захватила в Северной Атлантике после преследования у берегов Венесуэлы.
Учитывая заявление американского адмирала, можно сделать вывод, что в Вашингтоне очень бы хотели контролировать весь "теневой флот" мира, только желания не совпадают с возможностями.