В Вашингтоне признали, что процент задержанных судов из состава "теневого флота" является крайне низким.

По словам высокопоставленного офицера Береговой охраны США, во всем мире действуют до 800 судов так называемого "теневого флота", находящихся под санкциями, и лишь небольшой процент из них был перехвачен. Об этом сообщает Defense Post.

Танкер перевозит российскую нефть. Фото: STEFAN SAUER/dpa Picture-Alliance via AFP

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) отдал распоряжение о блокировании находящихся под санкциями нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу и обратно. В рамках этой кампании американские силы уже "взяли под контроль", а по факту задержали, семь судов.

"По нашим оценкам, под санкциями находится около 600 или 800 судов "теневого флота"... между Ираном и Венесуэлой, Китаем и Россией", – заявил контр-адмирал Дэвид Барата на слушаниях в Конгрессе.

Он также добавил, что процент задержанных судов является очень небольшим по сравнению с общей численностью "теневого флота".

В настоящее время контр-адмирал Дэвид Барата занимает должность командующего Восьмым округом Береговой охраны. В зоне его ответственности операции Береговой охраны на территории 26 штатов, включая побережье Мексиканского залива от полуострова Флорида до границы США с Мексикой.

Со слово адмирала, суда "теневого флота" используют различные средства для сокрытия своего местоположения и принадлежности.

"Они используют фальшивые документы, они используют ложные данные о владельцах", – сказал Барата.

Ранее Вашингтон развернул в Карибском море внушительную группировку ВМС США. Американские военные наносят удары по судам, которые, по словам администрации Трампа, осуществляют транспортировку запрещённых веществ, и захватывают танкеры, находящиеся под санкциями. Но самой впечатляющей операцией стал захват американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведённый 3 января.

Среди судов, захваченных Штатами в течение последних недель, было судно, связанное с Россией, которое Береговая охрана США захватила в Северной Атлантике после преследования у берегов Венесуэлы.

Учитывая заявление американского адмирала, можно сделать вывод, что в Вашингтоне очень бы хотели контролировать весь "теневой флот" мира, только желания не совпадают с возможностями.