Традиционно, во всём якобы "виновата" Россия.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что существуют "красные линии", которые нельзя переступать в переговорах с Соединенными Штатами. Но при этом он добавил, что необходимо предпринять дополнительные меры для укрепления безопасности в регионе на фоне усиления "агрессивности" России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Люди прогуливаются вдоль набережной, в то время как патрульный катер ВМС Дании пришвартован в гавани Нуука, Гренландия, 21 января 2026 года. Фото: Jonathan Nackstrand/AFP

Йенс-Фредерик Нильсен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен находились в Париже для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы заручиться поддержкой на фоне угроз президента США Дональда Трампа аннексировать остров, который на протяжении столетий является датской территорией [в настоящее время самоуправляемой, прим.].

По данным агентства, ожидается, что состоятся трёхсторонние переговоры между Данией, Гренландией и США для выхода из сложившегося кризиса. При этом Нильсен отметил, что у Гренландии имеется ряд "красных линий", которые нельзя переступать даже в том случае, если удастся достичь какого-либо соглашения. В подробности политик вдаваться не стал.

"Мы находимся под давлением, серьезным давлением. Мы пытаемся дать отпор извне. Мы пытаемся справиться с нашими людьми, которые напуганы, напуганы", – сказал он в совместной беседе с Фредериксеном в университете Sciences Po [Институт политических исследований в Париже, прим].

Он также добавил, что необходимо усилить наблюдение и безопасность в регионе Гренландии из-за того, как сейчас действует Россия.

Как сообщает Reuters, требование Вашингтона об установлении контроля над арктическим островом "потрясло трансатлантические отношения" и ускорило усилия Европы по снижение зависимости от Штатов. И это несмотря на то, Дональд Трамп ранее отказался от угроз введения тарифов и исключил силовой захват Гренландии.

Премьер-министр правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что европейцы смогли объединиться для противостояния требованиям Трампа, в частности, его угрозе введения дополнительных пошлин на товары из европейских стран.

Заявив, что мировой порядок изменился навсегда, и поставив под сомнение будущее Вашингтона, она сказала, что для Европы жизненно важно стать сильнее, но также призвала к трансатлантическому единству, учитывая, что якобы России явно не нужен мир.

"Если мы позволим России победить на Украине, они продолжат в том же духе. Лучший путь вперед для Соединенных Штатов и Европы – это держаться вместе", – сказала она.

Reuters отмечает, что разногласия между Соединёнными Штатами и Данией, которые являются основателями НАТО, казалось, угрожал будущему военно-политического альянса. Однако затем "конфликт" перешёл на дипломатический уровень.

Учитывая приведённую информацию, необходимо отметить, что если Трамп пожелает получить Гренландию, то он её получит. И никакая "консолидированная" Европа ничего противопоставить не сможет. Противодействовать сможет только Конгресс США под угрозой импичмента. Зато как изменилась риторика властей Дании и острова, оказывается, что во всём традиционно "виновата" Россия. Впрочем, это объяснимо, поскольку в Европе опасаются остаться без защиты Штатов.