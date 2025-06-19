ВВС страны планируют приобрести три аппарата за 25 миллионов евро.

ВВС Германии планируют приобрести у Израиля три дополнительных беспилотника Heron TP, имеющих большую продолжительность полёта. Об этом со ссылкой на немецкую прессу сообщает Defense Post.

Закупка на сумму 25 миллионов евро готовится для одобрения бундестагом. После завершения сделки парк беспилотников Heron TP немецких ВВС увеличится до восьми единиц. Пять аппаратов данного типа взяты у израильской стороны в оперативный лизинг. Арендованные дроны будут выкуплены в долгосрочной перспективе – такая возможность предусмотрена в первоначальном контракте между двумя странами.

Многоцелевой беспилотник Heron TP. Фото: Israel Aerospace Industries

Предполагается, что шесть беспилотников Heron TP будут размещены на авиационной базе Ягель в земле Шлезвиг-Гольштейн, а ещё два – на израильской базе Тель-Ноф, где создана совместная израильско-немецкая эскадрилья, которая является учебным центром для немецких операторов дронов.

Если контракт будет подписан после летних каникул немецкого парламента, то поставка беспилотников ожидается в течение двух лет.

Продолжительность полёта беспилотника Heron TP составляет более 30 часов. Практический потолок аппарата составляет 13716 метров, что затрудняет его обнаружение средствами ПВО противника.

Германия недавно заявила о развёртывании одного из таких дронов в рамках миссии Baltic Sentry ("Балтийский страж") по защите критически важной подводной инфраструктуры стран НАТО. Оснащенный камерами высокого разрешения, а также современными датчиками и радарами, Heron идеально подходит для мониторинга морских путей.

Как сообщает Defense Post, новые беспилотники будут оснащены системой "электромагнитного наблюдения" для обнаружения радаров и средств связи. Предполагается, что новая функция существенно расширит возможности воздушной платформы.

Предполагается, что фирма Airbus DS Airborne Solutions из Бремена будет оказывать техническую и логистическую поддержку новым беспилотникам, как она это делала для арендованных экземпляров.