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Tiberius Aerospace представила 155-мм артиллерийский снаряд с ПВРД и дальностью полёта как у ракеты

Боеприпас может поразить цель на дальности до 150 километров.
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155-мм артиллерийский снаряд с ПВРД. Фото: Tiberius Aerospace

Компания Tiberius Aerospace из Великобритании представила новый 155-мм артиллерийский снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), который л opетит к цели на сверхзвуковой скорости и способен поразить цель на большой дальности. Об этом сообщает профильный ресурс NextGen Defense.

Боеприпас, получивший название Scepter ("Скипетр") сочетает в себе огневую мощь традиционного снаряда с дальностью и точностью ракеты, тем самым обеспечивая устаревшим артиллерийским системам существенное увеличение возможностей для соответствия требованиям современного боя. Максимальная скорость снаряда составляет 3,5 Маха и после выстрела он поднимается на высоту 19800 метров, находясь вне досягаемости большинства систем постановки помех. Отличительной чертой нового боеприпаса является его максимальная дальность полёта, которая достигает 150 километров. Это сопоставимо с характеристиками многих ракетных систем малой дальности.

Scepter – довольно точный снаряд. Его круговое вероятное отклонение не превышает пяти метров, в то время как традиционные артиллерийские боеприпасы могут отклоняться от цели на 100 метров.

Артиллерийский снаряд является флагманской оружейной программой фирмы Tiberius и полностью совместим с существующими артиллерийскими системами стандарта НАТО.

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) – это воздушно-реактивный двигатель, для работы которого используется поступательное движение снаряда для сжатия набегающего потока воздуха. Воздух затем смешивается с топливом и воспламеняется, создавая постоянную тягу. Наличие у артиллерийского снаряда ПВРД обеспечивает ему устойчивую тягу, позволяя сохранить первоначальную скорость или даже её увеличить. Кроме того, постоянная тяга ПВРД помогает снаряду достигать сверхзвуковой скорости и больших высот, повышая шансы избежать перехвата и глушения.

Отмечено, что несмотря на то, что компании Rheinmetall и Nammo уже разрабатывали артиллерийские снаряды с ПВРД, ни один из них так и не был принят на вооружение. В отличие от более ранних типов, в которых использовалось твёрдое ракетное топливо, Sceptre оснащён жидкостной топливной системой, которая может работать на  дизельном топливе, а также на топливе JP-4 и JP-8 (авиационное реактивное топливо, применяемое в странах НАТО).

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