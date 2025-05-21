Центр будет заниматься координацией воздушного наблюдения, а также планированием и проведением военно-воздушных операций НАТО в Северной Европе.

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Власти Норвегии заявили, что выбрали небольшой город Будё, расположенный к северу от Полярного круга, местом постоянного размещения центра управления воздушными операциями НАТО. Об этом сообщает Defense Post.

Заявление норвежского правительства прозвучало на фоне действий России по укреплению своего влияния в Арктике путём модернизации имеющихся военных баз и строительства новых. На встрече министров обороны в феврале страны НАТО договорились о создании третьего Европейского центра совместных воздушных операций альянса на территории Норвегии. При этом официальному Осло было представлено право самостоятельно определить местоположение этого центра. Выбор был между Будё, где уже расположен Объединённый штаб вооружённых сил Норвегии и городом Рюгге на юго-востоке страны.

Как заявил премьер-министр Норвегии, в Осло захотели, чтобы блок закрепился именно на севере страны.

Defense Post отмечает, что дата открытия нового командного центра, который будет заниматься координацией воздушного наблюдения, а также планированием и проведением военно-воздушных операций НАТО в регионе, не объявлена. Североатлантический альянс уже имеет два подобных командных центра в Европе: один из них расположен в Германии, другой – на территории Испании.