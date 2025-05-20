В маневрах задействованы также подразделения из США, Литвы, Швеции, Чехии и Румынии. Всего около 3000 военнослужащих и 600 единиц техники.

Основные боевые танки K2 Black Panther польской армии. Фото: Министерство обороны Польши

Польша проводит тактические военные учения Dzielny Dzik – 25 («Отважный кабан – 25») с участием военнослужащих из других стран. Как заявил польский Генеральный штаб, манёвры проходят на полигоне Ожиш, который находится всего в 70 километрах от границы с Калининградской областью. А это недалеко от так называемого Сувалкского коридора – кратчайшего пути между самым западным регионом России и Белоруссией. Отмечено, что основной целью учений является повышение оперативного взаимодействия между подразделениями армий стран НАТО в боевых условиях.

Портал Polska Zbrojna сообщает, Dzielny Dzik – 25 являются важнейшими учениями 16-й механизированной дивизии армии Польши в этом году. Помимо этого соединения в них принимают участие ВВС страны, подразделения территориальной обороны и союзных войск из США, Литвы, Швеции, Чехии и Румынии. Всего задействовано около 3000 тысяч военнослужащих и 600 единиц различной техники, в том числе танки K2 Black Panther, прочая бронетехника, истребители F-16, Eurofighter и Gripen, а также вертолёты Ми-2.

19 мая военные НАТО отработали ведение боевых действий в городской застройке в присутствии президента Польши Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулы и командующего Вооруженными силами генерала Марека Соколовского.

Учения Dzielny Dzik – 25 продлятся до конца мая.