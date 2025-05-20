Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Польша проводит военные учения НАТО у границы с Россией
В маневрах задействованы также подразделения из США, Литвы, Швеции, Чехии и Румынии. Всего около 3000 военнослужащих и 600 единиц техники.

Основные боевые танки K2 Black Panther польской армии. Фото: Министерство обороны Польши

Польша проводит тактические военные учения Dzielny Dzik – 25 («Отважный кабан – 25») с участием военнослужащих из других стран. Как заявил польский Генеральный штаб, манёвры проходят на полигоне Ожиш, который находится всего в 70 километрах от границы с Калининградской областью. А это недалеко от так называемого Сувалкского коридора – кратчайшего пути между самым западным регионом России и Белоруссией. Отмечено, что основной целью учений является повышение оперативного взаимодействия между подразделениями армий стран НАТО в боевых условиях.

Портал Polska Zbrojna сообщает, Dzielny Dzik – 25 являются важнейшими учениями 16-й механизированной дивизии армии Польши в этом году. Помимо этого соединения в них принимают участие ВВС страны, подразделения территориальной обороны и союзных войск из США, Литвы, Швеции, Чехии и Румынии. Всего задействовано около 3000 тысяч военнослужащих и 600 единиц различной техники, в том числе танки K2 Black Panther, прочая бронетехника, истребители F-16, Eurofighter и Gripen, а также вертолёты Ми-2.

19 мая военные НАТО отработали ведение боевых действий в городской застройке в присутствии президента Польши Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулы и командующего Вооруженными силами генерала Марека Соколовского.

Учения Dzielny Dzik – 25 продлятся до конца мая.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #армия #оружие #нато #военные новости #польша #военные учения #dzielny dzik – 25
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
12
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
+
Российские дилеры снизили цены на корейские автомобили KGM
1
Представлен TexHoo QN15 — ультрабюджетный мини-ПК с Intel Twin Lake и ценой от $97
+
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
1
Infinix официально подтвердила дату запуска и ключевые характеристики планшета XPad GT
+
DM: Власти в Польше получили письмо о находке "золотого поезда", спрятанного немецкой армией в ВОВ
2
Microsoft подтверждает проблему при перезагрузке ПК с Windows 10 после установки патча KB5058379
3
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
2
Россия создаёт эталон тока для зарядных станций: метрология готовится к эпохе электромобилей
+
NVIDIA представила демонстрационный трейлер совместимости Dune: Awakening с технологией DLSS 4
1

Популярные статьи

17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
42
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
22
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
6
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
31
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
5
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
1
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7

Сейчас обсуждают

4pokalin
22:11
Это очередная чмоня, ни в чём не разбирающаяся, но с умным видом пишущая всякую чушь.
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
SekaZzZ34
22:07
Когда полностью освоят техпроцесс и цена снизится на производство "блина"
AMD признала 2-нм техпроцесс TSMC лучшим решением для своих будущих чипов
310
22:01
Игровые приставки сделаны одинаковыми для всех. Любой среднестатистический Вася может позволить себе купить игровую приставку (консоль) и спокойно играть на ней, не волнуясь что через год она устареет...
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
310
21:53
Крайне неудачное сравнение. Лада Веста это не автомобиль, а дырявое ведро.
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
NuclearMissionJam
21:50
Новость ужасная, просто потому что из-за консолей с их оторваными от жизни правилами куча игр или будет сильно урезана, либо вообще не выйдет в Steam. Не нужон ты нам, хебокс
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:49
Теперь осталось ключевым игрокам на рынке видеокарт подтянуть фпс
MSI представила семь новых игровых мониторов с частотой обновления до 600 Гц
310
21:43
Разгон не нужен.
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
310
21:39
Кстати, на эту тему есть один интересный факт. Серию GPU Polaris для AMD выпускала компания Global Foundries. Это был, кажется, единственный уникальный случай в истории когда видеокарты получились оче...
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
310
21:33
Редкий случай когда всё в статье является правдой. Я бы ещё добавил причины происходящего, но я не буду делать этого здесь и сейчас по понятным причинам.
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
Товарищ Ким
21:32
В армии, ещё во времена Советской Империи, использовали очень хорошую систему, УВКМ с минами МОН. Для охраны периметра самое то!
Российские инженеры представили систему «Сигнал» — мобильный комплекс охраны периметра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем