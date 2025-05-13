Такая комбинация позволяет наносить стратегические удары не входя в зону действия ПВО противника.

Беспилотник "Орион" с ракетой "Бандероль" под фюзеляжем. Фото: Телеграм

Зарубежные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российскими оружейными новинками. Это внимание усилилось за последние три года, что вполне объяснимо.

От экспертов профильного ресурса Army Recognition не укрылось, что российский беспилотник «Орион» получил новые возможности. Как сообщает ресурс, согласно видео, опубликованному в Телеграм, российские инженеры добавили в комплект вооружения этого БПЛА новую крылатую ракету С-8000 «Бандероль». Такая интеграция означает улучшение возможностей ВС РФ по нанесению ударов при помощи беспилотников.

Army Recognition ссылается на данные Главного управления разведки Украины (ГУР), которое опубликовало подробный технический анализ новой российской ракеты. С-8000 «Бандероль» – это компактная крылатая ракета, специально разработанная для беспилотных платформ и вертолётов. Согласно анализу украинской стороны, она оснащена турбореактивным двигателем SW800Pro-A95 производства китайской компании Swiwin. Такие двигатели обычно используются в больших моделях самолётов и являются коммерчески доступными.

Изображение: Телеграм

Ракета «Бандероль» имеет длину около 5 метров, размах крыла 2,2 метра и диаметр 30 сантиметров. Изделие оснащено боеголовкой массой 114,3 килограмма, из которых 49,5 килограммов приходится на взрывчатое вещество. Соответственно, ракета предназначена для уничтожения хорошо защищённых и стратегических целей. Максимальная скорость «Бандероли» – 650 км/ч, крейсерская скорость составляет около 560 км/ч, максимальная дальность полёта достигает 500 километров. Аэродинамический профиль и выдвижные плоскости крыла позволяют С-8000 совершать полёт по низковысотному профилю с огибанием рельефа местности, что повышает способность ракеты уклоняться от средств ПВО противника.

Ещё одной важной особенностью конструкции «Бандероли» является её усовершенствованная навигационная система. Ракета оснащена антенной с управляемой диаграммой направленности «Комета-М8», разработанной АО «ВНИИР-Прогресс», которая обеспечивает высокую устойчивость к глушению и спуфингу GPS. Данная система уже эксплуатируется на другом российском высокоточном оружии, таком как беспилотники «Герань» и фугасные авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это говорит о последовательном подходе в разработке российского оружия к созданию устойчивых систем для использования в условиях, насыщенных средствами радиоэлектронной борьбы.

Интеграция С-8000 «Бандероль» с БПЛА «Орион» является явным признаком смещения доктрины России в сторону возможностей беспилотного точного удара. Сочетание беспилотника дальнего действия и манёвренной крылатой ракеты позволяет проводить стратегические удары за пределами досягаемости большинства передовых систем ПВО, одновременно сводя к минимуму риск для операторов беспилотников.

Army Recognition отмечает, что есть признаки того, что ракета «Бандероль» может быть адаптирована для других воздушных платформ, включая ударный вертолёт Ми-28Н, что ещё больше расширит возможности Вооружённых сил РФ.