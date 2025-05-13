Также будет засекречено содержимое всех пакетов военной помощи.

Ракета Taurus возле истребителя-бомбардировщика Panavia Tornado ВВС Германии. Фото: MBDA

Правительство Германии заявило, что больше не станет публично обсуждать вопрос передачи крылатых ракет большой дальности Taurus Украине. Более того, немецкие власти назвали эффект этих ракет «полностью переоценённым». Об этом сообщает издание Euroactiv.

Эти ракеты были предметом споров в то время, когда пост канцлера Германии занимал Олаф Шольц. Критики, среди которых был и нынешний канцлер Фридрих Мерц, заявляли, что предыдущее правительство не сделало достаточно для поддержки Украины. Именно по этой причине немецкие власти стали раскрывать содержимое пакетов военной помощи Киеву, хотя первые поставки изначально проводились в режиме секретности.

Однако вскоре после вступления Мерца в должность правительство решило вернуться к режиму секретности в отношении поставок конкретных систем вооружения, включая Taurus, и продолжило преуменьшать их эффективность. Представитель министерства обороны Германии заявил, что правительство не должно привлекать особого внимания к ракетам Taurus. При этом он добавил, что поставка крылатых ракет была «совершенно переоценена» в публичных обсуждениях.

Чиновник сообщил, что Германия продолжит оказывать Украине поддержку в виде военных поставок, включая дальнобойное оружие, однако не станет уточнять, какие именно системы вооружения будут переданы и в какой момент.

Штефан Корнелиус, представитель канцлера, подтвердил, что это отражает позицию Фридриха Мерца. Корнелиус отметил, что «не имеет смысла» раскрывать России подробности о вооружении, поставленном на Украину.

После победы на выборах в феврале нынешний канцлер Германии Мерц усилил свои обещания о поставках ракет Киеву. Политик публично рассуждал об использовании Taurus для атак на Крымский мост.

В российском МИД заявили, что использование немецких дальнобойных ракет для таких атак будет расценено как прямое участие Германии в конфликте. В Кремле подчеркнули, что поставки ракет Taurus Киеву неминуемо приведут к эскалации конфликта.