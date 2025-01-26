Новая система позволяет эффективно бороться даже с роями дронов на дистанции до трёх километров.

Микроволновое оружие высокой мощности Hurricane-3000. Источник фото: соцсети

После презентации на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2024 года китайская фирма NORINCO (China North Industries Group Corporation) сделала значительный шаг вперед в технологии борьбы с беспилотниками, представив систему вооружения Hurricane-3000 High-Power Microwave (HPM). Это микроволновое оружие высокой мощности. Согласно недавно опубликованной информации, китайская оборонная компания провела полевые испытания новой системы, предназначенной для противодействия растущей угрозе в виде роев дронов. Однако, несмотря на многообещающие результаты, Hurricane-3000 еще не поступил на вооружение Народно-освободительной армии Китая – НОАК. Об этом сообщает Army Recognition.

Конфликт на Украине наглядно продемонстрировал высокую роль беспилотников в современных боевых действиях. Кроме того, он показал уязвимость военных подразделений перед дронами, которые используются для разведки, корректировки огня, бомбардировки, а также в качестве боеприпасов при атаках. Обе стороны конфликта все чаще обращаются к БПЛА (беспилотным летательным аппаратам) для получения тактических преимуществ, что заставляет военных всего мира искать передовые средства противодействия. По мере наращивания использования дронов спрос на системы противодействия им становится критическим.

Hurricane-3000 ("Ураган-3000") – это ответ китайской государственной оборонной корпорации NORINCO на имеющийся вызов. Новая система противодействия использует мощную микроволновую энергию для отключения или уничтожения дронов, она выводит из строя их электронные компоненты. В отличие от традиционных средств ПВО, которые оснащены дорогостоящими ракетами и могут нанести сопутствующий ущерб, оружие HPM является экономически эффективным и точным средством для одновременной нейтрализации нескольких угроз со стороны дронов с минимальным риском.

Полевые испытания Hurricane-3000 уже продемонстрировали многообещающие результаты, особенно в сценариях, где требуется быстрая нейтрализация роя дронов. Установленное на грузовое автомобильное шасси, это оружие оснащено мощной микроволновой решеткой, способной генерировать интенсивные электромагнитные импульсы (ЭМИ) для нарушения работы систем управления небольших БПЛА. Система способна обнаруживать цели на дистанции до шести километров и отслеживать их при помощи оптического оборудования в радиусе четырёх километров. Даже микродроны на расстоянии более трёх километров могут быть обнаружены и нейтрализованы.

Радиус действия Hurricane-3000 составляет три километра. Принцип работы системы схож с принципом работы микроволновой печи. Она испускает мощное электромагнитное излучение, мгновенно сжигая электронные компоненты и блоки управления воздушных объектов. Скорость "стрельбы" близка к скорости света, что позволяет практически мгновенно уничтожать цели.

Hurricane-3000 продемонстрировал способность поражать широкий спектр БПЛА, от небольших разведывательных дронов до более крупных и продвинутых моделей, используемых для точных ударов. Кроме того, способность системы к быстрому реагированию гарантирует, что она может справляться с быстро движущимися воздушными угрозами с минимальной временной задержкой. Hurricane-3000 эффективно работает в различных погодных условиях, что делает комплекс универсальным дополнением к традиционным системам ПВО.