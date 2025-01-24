Количество новых танков не раскрывается.

Основной боевой танк Leopard 2A8. Фото: KNDS

Министерство обороны Испании в ходе конференции IAV2025 заявило, что планирует заменить свои танки Leopard 2A4 на самую современную версию Leopard и модернизировать свой парк Leopard 2E до варианта 2EM. Об этом сообщает Army Recognition.

Парк Leopard 2A4 в количестве приблизительно 80 единиц включает танки, развёрнутые в строевых частях, а также машины, которые находятся на хранении в Сарагосе. Около 40 боевых машин развернуты в Сеуте и Мелилье, а ещё дюжина используется в качестве «сил противника» на полигоне Сан-Грегорио.

В начале 1990-х годов в Испании стартовала Programa Coraza 2000, целью которой стала замена устаревших танков M60 производства США и французских AMX-30. В 1995 году Испания и Германия подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках этого соглашения Испания арендовала 108 танков Leopard 2A4, которые были поставлены в 1995-1996 годах и использовались для «учебных» целей. В 1998 году Испания приобрела права на лицензионное производство 219 танков Leopard 2E. Это машины на базе Leopard 2A6, но адаптированные под требования испанской армии. В 2005 году Испания приобрела ранее арендованные танки Leopard 2A4 по остаточной стоимости 16,9 миллиона евро. В результате танки Leopard 2 стали основой бронетанковых подразделений испанской армии. С тех пор Испания передала некоторое количество таких машин Украине в качестве военной помощи.

Основной боевой танк Leopard 2A8 является новейшим вариантом в серии Leopard 2, разработанной компаниями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall. В качестве базы для нового танка был взят Leopard 2A7+. Новый танк получил усовершенствованную броню и отличается повышенной огневой мощью и улучшенной ситуационной осведомлённостью экипажа.

Leopard 2A8 получил круговую систему наблюдения, модернизированную подвеску и 120-мм гладкоствольную пушку L55A1, в боекомплекте которой имеются программируемые боеприпасы DM11. Вспомогательное вооружение включает спаренный 7,62-мм пулемет и 76-мм гранатомет. Улучшения броневой защиты достигнуты за счёт использования многослойной стали, вольфрама, композитных наполнителей и керамики. Высокий уровень живучести танка также обеспечивается наличием системы активной защиты EuroTrophy (APS) для нейтрализации входящих угроз.

Leopard 2A8 оснащён двигателем мощностью 1500 л. с., что позволяет ему развивать скорость до 65 км/ч при движении по шоссе. Запас хода по топливу составляет 400 километров. Танк имеет торсионную подвеску, дорожный просвет 500 мм и гусеницы, предназначенные для сложных ландшафтов. Дополнительные системы включают систему управления огнем с лазерными дальномерами, тепловизионную систему, блок охлаждения отсека экипажа [кондиционер, прим.], вспомогательную силовую установку (ВСУ) мощностью 20 кВт и аппаратуру для защиты от оружия массового поражения. Наличие дистанционно управляемого боевого модуля на крыше башни и системы предупреждения о лазерном облучении ещё больше расширяют эксплуатационную гибкость танка Leopard 2A8.

Как сообщает Army Recognition, «модернизация» танков Leopard 2A4 до стандарта Leopard 2A8 обеспечит значительные улучшения в защите, мобильности и огневой мощи бронетанковых войск Испании. В данном случае непонятно, речь идёт о постройке новых танков с использованием броневых корпусов и шасси Leopard 2A4 или же испанцы хотят прибрести танки, построенные «с нуля» [прим.]?

Парк Leopard 2E, состоящий из 239 машин, распределённых по механизированным бригадам и миссиям НАТО, также готовится к комплексной модернизации в рамках проекта Fuerza 35. Модернизация затронет системы управления и связи. Также планируется повысить огневую мощь, мобильность, защиту и оптимизировать техническое обслуживание танков. Предлагаемые усовершенствования включают установку новой пушки Rheinmetall L55A1, дополнительной брони, системы предупреждения о лазерном облучении, системы активной защиты (APS) и дистанционно управляемого боевого модуля. Также запланированы улучшения в мобильности и ситуационной осведомленности наряду с установкой дополнительного бронирования защиты и дымовых мортирок.

Стоимость модернизации танков Leopard 2E составляет 200 миллионов евро. Исполнителем работ является оборонная компания Santa Barbara Sistemas. План модернизации включает три этапа, последний должен быть завершён к 2032 году.