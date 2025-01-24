Всего таких аппаратов у французских моряков будет четыре. Ещё четыре получат их британские коллеги.

Надводный беспилотник для противоминной борьбы. Фото: DGA

ВМС Франции получили первый надводный беспилотник для разминирования в рамках реализации программы перспективной системы противоминной борьбы (SLAMF, Systéme de Lutte Anti-Mines Futur). Об этом сообщает Defense Post.

Надводный дрон оснащён буксируемым гидролокатором, подключенным к операционному центру. Последний расположен на военно-морской базе Брест, второй по величине базе ВМС Франции.

Согласно данным Организации по сотрудничеству в области вооружений, французские военные моряки смогут эксплуатировать новую систему даже в сложных условиях, в том числе имеется возможность выполнения автономных гидроакустических миссий для точного картирования морского дна при волнении моря до четырёх баллов.

Программа SLAMF направлена на замену существующих средств, стоящих на вооружении ВМС Франции, таких как минные тральщики, буксировщики гидролокаторов и базовые суда водолазов-сапёров. Реализация программы будет способствовать обеспечению свободы манёвра сил ядерного сдерживания ВМС Франции – авианосцев и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

Новый беспилотный морской тральщик будет способствовать развёртыванию военно-морских сил, а также будет задействован в обеспечении защиты французских портов и предотвращении кризисных ситуаций «в спорной обстановке».

Учения с применением платформы SLAMF проводились в рамках франко-британской программы по противоминной борьбе на море (MMCM, Maritime Mine Counter Measures). MMCM – это первая в мире полностью интегрированная программа противоминной борьбы с применением морских дронов. В рамках данной программы, стоимость которой составляет 430 миллионов евро, будет поставлено восемь беспилотных морских тральщиков. Франция и Великобритания получат по четыре единицы.

Вся система состоит из самого надводного беспилотника с гидролокатором, которые связаны с мобильным центром управления, и подводного дистанционно управляемого аппарата для нейтрализации морских мин. Для управления надводными и подводными беспилотными аппаратами применяется система управления миссией M-Cube.

Как сообщает Defense Post, буксируемый гидролокатор Thales оснащен многоаспектной синтетической апертурой для уменьшения ложных срабатываний. В рамках реализации программы Франция закупает у фирмы Exail восемь обновлённых автономных подводных аппаратов A18-M, которые будут интегрированы с гидролокатором SAMDIS 600 от компании Thales.

«Новый компактный гидролокатор SAMDIS от оптимизирован для обнаружения всех видов морских минных угроз, вплоть до глубоководных районов. Благодаря уникальной расширенной возможности многопроекционной съемки он захватывает изображения с разных ракурсов за один проход. Интегрированная с программным обеспечением для анализа данных гидролокатора Mi-MAP и алгоритмами на основе искусственного интеллекта, система SAMDIS 600 достигает исключительно высокой вероятности обнаружения и классификации, обеспечивая превосходную производительность, что повышает темп и эффективность работы», – говорится в заявлении Thales.

Две страны оценивают новые системы в ходе испытаний. Министерство обороны Великобритании заявило, что новый беспилотный морской тральщик был впервые испытан в конце 2024 года. Через 12 месяцев он будет передан Королевскому флоту после модернизации и переоборудования компанией Thales.