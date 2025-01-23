На вооружение эстонских Сил обороны установки поступят летом текущего года.

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS. Фото: Lockheed Martin

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin 22 января объявила о передаче вооружённым силам Эстонии реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Было передано шесть таких установок. Об этом сообщает Army Recognition.

Как заявляет издание, передача американских ракетных систем стала важным шагом для укрепления обороноспособности Эстонии на фоне региональных вызовов безопасности. Торжественная церемония передачи установок состоялась в Арканзасе. Мероприятие было организовано эстонским Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK).

Ожидаются, что системы залпового огня будут доставлены в прибалтийскую республику по морю весной этого года. На вооружение Сил обороны Эстонии они должны поступить к началу лета. Расширенная подготовка персонала была проведена заранее, поэтому установки будут развёрнуты сразу же после передачи военным.

Контракт на приобретение систем залпового огня M142 HIMARS, подписанный в декабре 2022 года, стал результатом многолетнего анализа рынка и почти года официальных переговоров между сторонами. Стоимость контракта превысила 200 миллионов долларов. Данная сделка является одной из самых значительных закупок вооружений за всю историю Эстонии. Помимо пусковых установок контракт предусматривает поставку высокоточных управляемых реактивных снарядов GMLRS, систем связи, обучение военнослужащих, а также логистическую и техническую поддержку.

Приобретение Эстонией этих систем залпового огня является частью более широкой региональной инициативы. В начале 2024 года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились о будущей совместной закупке РСЗО HIMARS. Три прибалтийских республики заказали у США в общей сложности 20 пусковых, а также оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.