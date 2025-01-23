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crazycat21
Истребитель F-35 ВВС Великобритании столкнулся с птицей и был вынужден вернуться на базу
Лётчик в результате инцидента не пострадал, а самолёт получил незначительные повреждения.

Истребитель F-35B Королевских ВВС. Фото: Министерство обороны Великобритании

Малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Королевских ВВС Королевских ВВС Великобритании выполнял обычное полётное задание, когда столкнулся с птицей и получил повреждения, после чего был вынужден вернуться на аэродром. Об этом сообщает индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times.

Как говорится в материале, 20 января истребитель F-35 совершал полёт над территорией Северного Уэльса, когда произошло столкновение. В результате него самолёт получил повреждения носовой части. Пилот решил вернуться на авиабазу Махрам Королевских ВВС в графстве Норфолк. Там ему удалось благополучно посадить машину. Сам пилот в результате инцидента не пострадал. Ущерб от столкновения был оценён как "незначительный".

"Самолет F-35 Королевских ВВС пострадал от столкновения с птицей и в качестве меры предосторожности вернулся на базу, где благополучно приземлился. Пилот в порядке", – заявил представитель ВВС Великобритании.

Военно-воздушные силы по всему миру часто встречаются с одной и той же неизбежной проблемой – столкновениями с птицами, что приводит к последствиям от "незначительных неудобств", до сбоев в работе систем самолётов и даже катастрофам. Последнее столкновение британского F-35 с птицей – это далеко не единичный случай.

В 2023 году самолёт пилотажной группы Red Arrow Королевских ВВС Великобритании [группа летает на учебно-тренировочных самолётах Hawk, прим.] получил серьёзные повреждения в результате аналогичного столкновения. Было разбито остекление фонаря, а осколки стекла полетели внутрь кабины. Это привело к "смещению" забрала шлема пилота и отключению кислородной маски. Шум и ветер сделали связь с землёй практически невозможной. Однако лётчик, командир эскадрильи Грегон Огстон, каким-то образом всё же сумел посадить самолёт.

Eurasian Times сообщает, что обнаружение птиц в воздухе является довольно сложной задачей для экипажей самолётов. Поэтому подобные инциденты нередки. Например, в 2022 году истребитель F-35 ВВС Южной Кореи в ходе учебно-тренировочного полёта столкнулся с орлом, масса которого составляла около 10 килограммов. В результате пилоту пришлось сажать машину на брюхо. Как выяснилось позже, птица попала в левый воздухозаборник двигателя. В результате столкновения авиаоника и около 300 жизненно важных деталей истребителя, включая элементы планера, двигателя и навигационные системы, были повреждены. Характер повреждений был настолько серьёзным, что в 2023 году самолёт просто списали из-за невозможности его восстановления.

В 2022 году с птицей столкнулся F/A-18D Корпуса морской пехоты США. В результате столкновения у самолёта загорелся один из двигателей, в результате чего самолёт разбился. Экипаж успел катапультироваться до крушения. Оба лётчика получили незначительные травмы.

В апреле 2024 года истребитель F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США, взлетевший с авиабазы Кунсан в Южной Корее, также столкнулся с птицей. В результате столкновения самолёт получил значительные повреждения. Столкновение было отнесено к инциденту класса А. Класс А – инцидент с ущербом более 2 миллионов долларов [прим.].

Самолёты Корпуса морской пехоты США стали участниками множества подобных аварий. В 2019 году в Японии в результате попадания птицы был поврежден F-35B, что, по первоначальной оценке военных, привело к ущербу в размере более 2 миллионов долларов США. В период с 2004 по 2019 годы КМП США зафиксировал 1500 подобных инцидентов, виновниками которых стали птицы или животные.

Как сообщает Eurasian Times, по данным программы "Партнёры в полёте", направленной на защиту перелетных и местных птиц на территориях Министерства обороны США, ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты ежегодно фиксируют до 3000 столкновений с пернатыми.

Но наибольшую опасность птицы всё же представляют для гражданской авиации. В мире зафиксировано много случаев, когда гражданские лайнеры были вынуждены совершать аварийные посадки после столкновения с птицами.

#новости #армия #оружие #военные новости #авиация #истребители #самолеты #f-35 #ввс великобритании
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