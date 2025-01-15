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crazycat21
Германия поставит Украине девять новейших БМП Boxer RCT30 для защиты от беспилотников
Боевые машины предназначены для прикрытия артиллерии.

Boxer RCT30. Фото: KNDS

Недавно в немецком Касселе состоялась торжественная передача Украине первой из 54 заказанных Киевом колёсных САУ RCH 155 на шасси боевой машины Boxer. Тогда же появилась информация о том, что украинская сторона получит другой вариант боевой машины на аналогичном шасси. Информация подтвердилась. Об этом сообщает Army Recognition.

14 января 2025 года Германия подтвердила поставку девяти боевых машин пехоты Boxer RCT30, интегрированных с мобильным центром управления огнем, на Украину. Эти машины, получившие обозначение AiTO30 FDC, оснащены системами, специально разработанными для противодействия беспилотникам. Эта техника предназначена для защиты артиллерийских подразделений.

Boxer RCT30 – это всё тот же колёсный бронетранспортёр с установленным на него дистанционно управляемым боевым модулем от БМП Puma. Последняя получилась очень дорогой и проблемной в техническом плане из-за обилия электроники. Немцы до сих пор не могут довести её до ума [прим].

Boxer RCT30 может вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям. Боевая машина оснащена стабилизированной автоматической пушкой MK30-2/ABM калибра 30 мм, способной поражать цели как из статичного положения, так и на ходу. Эффективная дальность стрельбы составляет 3000 метров, скорострельность – 200 выстрелов в минуту. Система двойной подачи позволяет использовать два типа боеприпасов. В боекомплекте имеются программируемые боеприпасы с воздушным подрывом. Башня может вращаться на 360 градусов, угол возвышения орудия – от -10 до +45 градусов. Боевой модуль также оснащён спаренным пулемётом и пусковой установкой для противотанковых ракет SPIKE LR.

Модульная конструкция и набор датчиков позволяют Boxer RCT30 адаптироваться к различным сценариям боя. Предполагается, что такие боевые машины будут осуществлять непосредственную огневую поддержку войск, транспортировку личного состава, а также обеспечивать ближнюю противовоздушную оборону. 

Поставка Boxer RCT30, вероятно, произойдёт вместе с поставкой колёсных гаубиц RCH 155.

С учётом достаточно малого количества Boxer RCT30, заявленного к передаче Киеву, можно сделать вывод о том, что немцы просто решили испытать свою технику в условиях конфликта высокой интенсивности.

#новости #армия #оружие #военные новости #дроны #беспилотники #артиллерия #бронетехника #rch 155 #boxer rct30
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