Похоже в НАТО не отказались от своей затеи и пытаются "закрыть" Балтийское море.

Корабли НАТО в Балтийском море (иллюстративное фото). Фото: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Jonas Walzberg

Североатлантический альянс 14 января объявил что начнет миссию по наблюдению за Балтийским морем после неоднократного предполагаемого "саботажа" в отношении подводных кабелей за последние месяцы. Несколько телекоммуникационных и электрических кабелей были перебиты, а западные эксперты и политики тут же обвинили Россию в организации "гибридной войны" против Запада. Об этом пишет Defense Post.

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи глав стран региона Балтийского моря, проходившей в Хельсинки, заявил, что в миссии Baltic Sentry ("Балтийский часовой") помимо всего прочего будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолёты. Правда, он отказался сообщить наряд выделенных сил, мотивируя это тем, что их количество может меняться каждую неделю. Кроме того, он не хотел бы, чтобы "противник" был об этом осведомлён.

НАТО также не разглашает информацию о продолжительности миссии, заявив, что операция будет продолжаться "в течение неопределенного периода времени".

В предполагаемом саботаже обвиняют так называемый "теневой флот", состоящий из танкеров, которые осуществляют перевозку российской нефти и нефтепродукты, на которые наложены санкции.

"Расследование всех этих случаев всё еще продолжается, но есть основания для серьезной обеспокоенности", – сказал Рютте.

Он также добавил, что защита подводной инфраструктуры имеет "чрезвычайно важное значение" не только для поставок энергии, но и для интернет-трафика.

Лидеры страны региона Балтийского моря после встречи в Хельсинки заявили, что российский "теневой флот" представляет особую угрозу морской и экологической безопасности в регионе и во всем мире. С их слов, этот флот оказывает России "значительную финансовую поддержку" для ведения боевых действий на Украине. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что главы МИД стран НАТО Балтийского региона создадут группу экспертов по правовым вопросам для оценки возможных мер [в отношении судов, прим.], не нарушающих свободу судоходства.