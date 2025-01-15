Комплекс будет развёрнут неподалёку от Тайбэя.

Пусковая установка ЗРК NASAMS. Фото: Kongsberg

Согласно сообщениям профильных ресурсов, первая батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS средней дальности, разработанного норвежской фирмой Kongsberg совместно с американской Raytheon, будет передана Тайваню до конца 2025 года. Развертывание новой системы ПВО является частью стратегии обороны острова в ответ на растущую региональную напряженность.

Предполагается, что ЗРК NASAMS будет установлен в северной части острова, неподалёку от столицы Тайваня, Тайбэя. Решение о приобретении NASAMS было принято тайваньскими властями на фоне все более тревожной обстановки в сфере безопасности. Тайвань сталкивается с растущим давлением со стороны Китая, который усиливает свою военную деятельность в регионе. Считается, что новый зенитно-ракетный комплекс существенно повысит возможности Тайваня по защите своего воздушного пространства от истребителей, крылатых ракет и беспилотников потенциального противника.

Полная батарея (комплекс) NASAMS 2 состоит из 12 пусковых установок с шестью ракетами AIM-120 AMRAAM на каждой, восьми радаров AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, мобильного командного пункта и одной машины с электронно-оптической системой поиска и сопровождения целей.