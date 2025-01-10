На предоставлении дополнительного пакета настаивали глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Олаф Шольц. Фото: © AP Photo / Markus Schreiber

В ходе последней встречи союзников в Рамштайне, где обсуждалась военная помощь Украине, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин дополнительно передаст Киеву 50 зенитных управляемых ракет для комплексов IRIS-T. Эти ракеты изначально предназначались для бундесверу, но будут отправлены на Украину прямо с производства.

Однако стало известно, что Шольц отклонил предложение о выделении Киеву дополнительной военной помощи на сумму 3 миллиарда евро. Инициаторами предложения выступили министр обороны Германии Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок. Об этом со ссылкой на немецкую прессу сообщает Politico.

План Писториуса и Бербок предполагал поставку Украине критически важных систем вооружения, включая три дополнительные батареи ПВО Iris-T, десять гаубиц и больше артиллерийских боеприпасов. Как сообщается, план был разработан ещё в ноябре 2024 года, сразу после распада коалиционного правительства. А Писториус и Бербок собирались получить одобрение на финансирование до внеочередных федеральных выборов в феврале.

Министры обосновали запрос, ссылаясь на ухудшающуюся военную ситуацию на Украине, усугубленную сомнениями относительно дальнейшей поддержки США после победы Дональда Трампа на выборах. Бербок и Писториус сформулировали предложение как важный сигнал непоколебимой поддержки со стороны Германии.

Однако, как пишет Politico, Шольц оказался против. По мнению канцлера, уже заложенные средства на военную помощь Киеву в размере 4 миллиарда евро на 2025 год, а также средства из кредита "Большой семёрки", финансируемого за счёт замороженных активов России, являются достаточными. Кроме того, он выразил обеспокоенность принятием новым правительством на себя крупных финансовых обязательств после выборов.

Как предполагает Politico, Шольц отказался от дополнительных поставок оружия Украине, чтобы не отпугнуть избирателей перед выборами. В то же время "зелёные" наоборот хотят использовать увеличение расходов "на оборону", чтобы привлечь электорат.