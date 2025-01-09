В манёврах были задействованы два корвета и четыре ракетных катера.

Корветы класса Tuo Chiang. Фото: CNA

Военно-морские силы Тайваня 9 января в ходе учений отработали отражение атаки кораблей противника, тем самым завершив трёхдневные манёвры. В ходе них два самых современных корабля тайваньского флота во главе флотилии отправились в Тайваньский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Китай, который рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию [в соответствии с международным правом это действительно так, прим.] ежедневно направляет свои военно-воздушные силы и флот в небо и воды вблизи острова, что правительство в Тайбэе называет постоянной кампанией давления. В прошлом году Китай провёл два крупных учения у побережья острова.

С военно-морской базы Цзоин в Гасаюне вышли два корвета класса Tuo Chiang в сопровождении четырёх меньших ракетных катера класса Kuang Hua VI в ответ на "приближение" кораблей противника.

"Когда мы видим цель в море и она продолжает приближаться к нам, вот как мы реагируем", – заявил капитан ВМС Чэнь Минфэн журналистам на базе.

Корветы Tuo Chiang, произведенные в Тайване, были названы "убийцами авианосцев" за их комплект противокорабельных ракет. Они также могут нести зенитные ракеты Sky Sword. Современные корабли-невидимки, имеющие катамаранную конструкцию, предназначены для уничтожения более крупных кораблей противника. Однако действуют они только у берегов Тайваня.

При этом тайваньский флот несоизмерим с флотом Китая, в составе которого имеются три авианосца, атомные подводные лодки и сотни других кораблей.

В ходе учений, которые начались 7 января, ВВС Тайваня также продемонстрировали журналистам свои ЗРК Patriot и истребители Ching-kuo.