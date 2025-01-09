Но пока это всего лишь заявление чиновника четвёртого ранга.

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Недавно избранный президент США Дональд Трамп, который должен вступить в должность 20 января, отметился заявлением, вызвавшим резонанс в Европе. Трамп дал понять, что Штаты не прочь получить под контроль Гренландию. При этом он не исключил неких мер военного или экономического воздействия для достижения цели. Правда, потом в Вашингтоне несколько отыграли назад и дали понять, что не имеют военных планов в отношении острова. Пока...

Посольство США в Копенгагене заявило, что США не планируют увеличивать своё военное присутствие в Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

"Нет никаких планов по увеличению нынешнего военного присутствия США в Гренландии. Мы продолжим тесно сотрудничать с Копенгагеном и Нууком (столицей Гренландии), чтобы гарантировать, что любые предложения отвечают нашим общим потребностям в области безопасности", – заявил представитель посольства агентству Reuters.

Как отмечено, Гренландия имеет важное стратегическое значение для вооружённых сил США и их систем раннего предупреждения о баллистических ракетах, поскольку именно через остров проходит кратчайшая траектория по пути из Европы в Америку.

Американские военные сохраняют постоянное присутствие на авиабазе Питуффик на северо-западе Гренландии.

Необходимо добавить, что авиабаза Питуффик (она же авиабаза Туле) является пунктом дислокации Космических сил США, а полоса используется в качестве аэродрома подскока, в том числе и для стратегических бомбардировщиков. Поэтому заявление американского посла в США, это всего лишь заявление. Тем более, что это чиновник не первого и даже не второго ранга в американской политической иерархии.