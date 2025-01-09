Нововведение объясняется борьбой с контрабандой.

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Правительство Литвы утвердило поправки и подзаконные акты, которые позволяют сотрудникам погранслужбы применять дробовые или метательные боеприпасы против дронов и других летающих объектов с целью их уничтожения в случае пересечения этими объектами границы республики. Об этом сообщает местная пресса.

Теперь офицеры смогут применять специальные боеприпасы и снаряды – боеприпасы и снаряды, выпускаемые из огнестрельного оружия или метаемые специальными устройствами, состоящими из одного или нескольких снарядов либо контейнеров, заполненных газом, краской или другими веществами, которые могут повлиять на другие предметы. Также должностные лица могут применять технические и специальные средства обезвреживания, поиска дронов и других объектов.

Нововведение объясняется борьбой с контрабандой. В частности, с контрабандой, осуществляемой при помощи метеозондов. Зафиксированы случаи, когда такие зонды представляли угрозу объектам государственной безопасности, военным объектам и гражданской авиации.

В сентябре прошлого года в аэропорту Вильнюса приземлился метеозонд, другой такой шар был обнаружен на территории батальона армии Литвы в Алитусе, ещё один шар приземлился в Вильнюсском районе (также на военной территории).