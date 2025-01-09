Очень необходимая техника для переднего края.

Фото: Ростех

В ходе проведения Специальной военной операции были разработаны принципиально новые образцы вооружений и военной техники, которые запущены в серийное производство. В настоящее время идёт активное насыщение действующих войск такой техникой. В частности, Вооружённые силы РФ получили новую партию наземных дронов "Депеша". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Как указано в сообщении, холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) передал военным партию таких многофункциональных, дистанционно управляемых платформ на колёсном шасси. Конструкция "Депеши" позволяет монтировать на ней различное оборудование. Благодаря этому платформу можно использовать для широкого спектра задач. Например, она способна быстро доставить на передовую груз массой до 200 килограммов (провизию, топливо, оборудование) и эвакуировать раненых в тыл.

Отмечено, что наземный дрон имеет независимую подвеску и обладает высокой манёвренностью. Максимальная скорость движения "Депеши" достигает 30 км/ч. Кроме того, платформа обладает достаточно большой дальностью действия. Элементы роботизации "Депеши" обеспечивает программно-аппаратный комплекс "Прометей".

Как заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, корпорация создаёт программно-аппаратные комплексы, которые позволяют превратить в робота практически любую боевую машину: БМП, танк и даже самоходное орудие. Именно такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для военнослужащих.