Рой беспилотников. Иллюстративное фото. Источник: Defense Post / Барри Уилер/ Министерство обороны Великобритании

Власти Германии 13 декабря заявили о том, что неопознанные беспилотники были обнаружены в полёте над секретными военными и промышленными объектами среди которых авиационная база Рамштайн, использующаяся в интересах США. Об этом информирует Defense Post.

По данным издания, сообщения о беспилотниках появились после того, как официальные лица Германии неоднократно выражали тревогу по поводу угрозы российского шпионажа на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО из-за конфликта на Украине.

Отмечено, что немецкая полиция не сообщала, кто, по версии правоохранителей, мог запустить беспилотники.

"В последние дни было зафиксировано несколько полетов беспилотников над критически важной инфраструктурой в земле Рейнланд-Пфальц", – сообщил представитель региональной полиции .

Defense Post со ссылкой на источник сообщает, что впервые беспилотники были замечены над заводом BASF в Людвигсхафене, который известен как крупнейший в мире химический комплекс. Затем в течение недели проследовали пролёты дронов над авиабазой США в Рамштайне.

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Сообщается, что дроны были обнаружены в сумерках и они были "крупнее обычных коммерческих любительских дронов".

Полиция Рейнланд-Пфальца создала специальное следственное подразделение для расследования инцидентов. По данным полиции, никакой конкретной опасности для соответствующих объектов нет.

Defense Post со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel сообщает, что неизвестные беспилотники были обнаружены над Рамштайном 3 и 4 декабря. Также неопознанные дроны были замечены над объектами немецкого оборонного концерна Rheinmetall. В частности, источник подтвердил, что дроны были замечены неподалёку от крупнейшего завода компании Rheinmetall по производству боеприпасов в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.

По данным Defense Post, неопознанные дроны были также зафиксированы в августе текущего года над промышленной зоной Брюнсбюттель в северной федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Как тогда высказалась глава МИД Германии Анналена Бербок, дроны были там не для того, чтобы "любоваться прекрасным местным ландшафтом, а потому, что там находится химический парк и… хранилище для ядерных отходов поблизости".

Согласно сообщениям немецких СМИ, официальные лица Германии полагают, что эти дроны были "российскими" разведывательными устройствами.