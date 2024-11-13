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crazycat21
Politico: истеблишмент США возмущён решением Трампа назначить на пост главы Пентагона телеведущего
Министром обороны США станет ведущий телеканала Fox News.

Фото: Alex Brandon / AP

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в свои полномочия только 20 января, уже начал формировать свою команду. На один из ключевых постов, а именно на пост министра обороны страны он назначил Пита Хегсета, который последние годы работал ведущим на телеканале Fox News. Такое решение застало врасплох всех и шокировало Вашингтон, где ожидали, что на должность главы Пентагона будет назначен либо опытный законодатель, либо человек с опытом в оборонной политике. Разумеется, выбор Трампа вызвал возмущение среди части политических элит США и в среде ветеранов вооружённых сил. Об этом сообщает Politico.

Как заявил Эрик Эдельман, занимавший пост заместителя министра обороны по политике в администрации Буша-младшего, Трамп ставит лояльность к себе на первое место.

Другая оценка была ещё более резкой. Один из лоббистов оборонной промышленности заявил, что вообще не знает "кто этот парень", имея в виду Пита Хегсета. Как заявил лоббист, ожидалось, что пост шефа Пентагона достанется лицу, имеющему обширный опыт в обороне. И подобное решение было бы "хорошим началом" для Трампа.

Politico сообщает, что во время своего первого срока Трамп соперничал с собственными министрами обороны. Поэтому в этот раз он назначает на важную должность полностью лояльного человека, который будет беспрекословно выполнять все требования. Риторика в ходе предвыборной кампании Трампа стала источником опасений, что в ходе своего второго срока президент проведёт быструю "перестройку" Пентагона.

Пит Хегсет. Фото: © Spencer Platt/ Getty Images

Отмечено, что выбор персоны Пита Хегсета на пост главы военного ведомства тут же вызвал негативную реакцию среди ветеранских групп и организаций.

"Хегсет, несомненно, является наименее квалифицированным кандидатом на пост министра обороны в истории Америки. И наиболее откровенно политизированным. Готовься, Америка", – написал Пол Рикхофф, основатель Independent Veterans of America, в своем посте в социальной сети.

Politico пишет, что кандидат на пост главы Пентагона уже успел недвусмысленно подтвердить, что он может "преследовать" высокопоставленных военных, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Брауна.

Сообщается, что на Капитолийском холме были ошеломлены выбором Трампа.

В то же время сенатор Майк Раундс, член комитета Сената по вооруженным силам, сказал, что на данный момент он дает Хегсету кредит доверия, хотя и признал, что кандидатура телеведущего стала для него неожиданностью. Ещё один из сенаторов заявил, что Хегсет "без проблем" пройдёт утверждение в Сенате.

А Адам Смит, сенатор от Вашингтона и главный демократ в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, выразил обеспокоенность тем, что у Хегсета нет опыта борьбы с бюрократией Пентагона.

"Признаюсь, я не знал, кто он, еще 20 минут назад. И у него, похоже, нет никакого опыта в политике Министерства обороны", – сказал Смит.

Также он заявил, что обеспокоен тем, что у нового главы Пентагона нет тесных связей с союзниками в то время, когда у США "много дел в огне" в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Республиканец Майк Уолц, ветеран Национальной гвардии, который покидает своё место в Палате представителей, чтобы занять пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа, написал на своей странице в социальной сети, что "Пентагон нуждается в настоящих реформах, и они получают лидера, у которого хватит смелости их осуществить".

Между тем как бы не критиковали Пита Хегсета, он не только телеведущий. Ранее он проходил службу в Национальной гвардии США, имеет офицерское звание и является участником кампаний в Ираке и Афганистане. Более того, за время службы Хегсет был награждён двумя Бронзовыми звёздами [четвёртая по значимости боевая награда США, прим.]. Да и в настоящее время Хегсет проходит службу в резерве Национальной гвардии. То есть этот тот человек, который не понаслышке знает потребности армии.

#новости #сша #политика #трамп #пентагон #вашингтон #fox news #пит хегсет
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