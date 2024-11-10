С этой целью Киев посетил Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель на перроне в Киеве. Фото: соцсети

Глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель, который в скором времени сложит свои полномочия, 9 ноября с экстренным визитом посетил Киев. Заявленная цель поездки высокопоставленного функционера – выразить "непоколебимую поддержку" Украине со стороны Европы, поскольку победа Трампа на выборах в США, вызывала "неопределённость" относительно способности Киева продолжать боевые действия. Об этом сообщает Reuters.

Боррель стал первым высокопоставленным чиновником Евросоюза, посетившим Украину после избрания Трампа президентом США.

Как заявил глава европейской дипломатии в ходе своего визита, ЕС уже предоставил Киеву 122 миллиарда военной и финансовой помощи, а также обучил 60000 украинских солдат и намерен довести эту цифру до 75000 к концу зимы. В ходе пресс-конференции политик отметил, что эта поддержка со стороны Европы останется "неизменной". Кроме того, Боррель заявил, что Украине и Европе нужны более быстрые поставки вооружения и меньшее количество самоустанавливающихся "красных линий".

Боррель сказал, что министры обороны ЕС соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, как военную, так и дипломатическую, и выступить за "увеличение поддержки в этот критический час".