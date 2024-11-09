Похоже, что "под занавес" американцы решили легализовать присутствие своих специалистов.

Фото: ВВС США

Администрация уходящего президента Джо Байдена приняла решение о снятии запрета американским оборонным подрядчикам работать на территории Украины. Они будут заниматься ремонтом и обслуживанием поставленного Пентагоном оборудования [в данном случае вооружения, прим.]. Соответствующую информацию приводит агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США. И это существенное изменение политики Вашингтона в плане оказания военной помощи Киеву.

Как сообщает Reuters, некий анонимный источник заявил, что число подрядчиков будет небольшим. Они не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, поскольку будут находиться далеко от линии фронта. По словам этого чиновника, присутствие американских специалистов станет гарантией того, что поставленное Штатами оборудование [вооружение, прим.] "можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения и провести его техническое обслуживание по мере необходимости".

С февраля 2022 года США предоставили Украине вооружения на десятки миллиардов долларов. Но Киеву пришлось либо вывезти его за границу для ремонта, либо использовать видеоконференции и другие "креативные решения" для восстановления этих систем на территории страны.

Как заявлено, запрет на присутствие американских специалистов в прошлом иногда замедлял ремонт. К тому же он становился всё более проблематичным из-за того, что США стали поставлять Киеву всё более сложные системы вооружения, такие как ЗРК Patriot и истребители F-16.

Еще один чиновник заявил Reuters, что значительная часть американского "оборудования", находящегося на Украине, не используется из-за повреждений. Третий чиновник сказал, что решение Пентагона поставит его в один ряд с Государственным департаментом США и Агентством США по международному развитию, у которых уже есть свои подрядчики на Украине. Также он добавил, что для защиты специалистов не потребуется присутствие американского воинского контингента. Такие вопросы, как обеспечение безопасности и снижение рисков, будут входить в сферу ответственности компаний, которые заключают контракты с Пентагоном.

Отмечено, что некоторые американские оборонные подрядчики ранее уже приезжали на Украину для обслуживания вооружения, которое "не поставлялось Пентагоном". На территории страны уже находится "широкий спектр американских компаний", персонал которых работает по контракту с властями Украины. Поэтому существенного увеличения персонала, "работающего на местах", не произойдёт.

При этом остаётся неясным, насколько устойчивым останется изменение политики Вашингтона, поскольку у администрации Байдена практически не осталось времени. После вступления в должность Трампа всё может измениться.

Исходя из сообщения Reuters, можно сделать вывод о том, что Пентагон просто решил легализовать нахождение своих специалистов на территории Украины.