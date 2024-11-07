Выступая в Будапеште, Зеленский призвал страны Запада направить замороженные средства России на Украину

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После начала Специальной военной операции в феврале 2022 года страны коллективного Запада сразу же "заморозили" российские суверенные активы, хранящиеся на счетах западных финансовых организаций. Под санкции попало около 260 миллиардов евро активов Банка России, которые хранились в странах Большой семёрки (G7), в Австралии, а также в государствах ЕС. При этом большая часть этих денег хранится именно в государствах Европейского союза.

После блокировки российских средств западные политики практически сразу стали думать, что с ними делать и как их освоить. В Киеве также сразу "положили глаз" на эти финансовые ресурсы. Тема использования денег РФ периодически всплывает в информационном поле, поскольку киевские власти постоянно заявляют о своём желании их получить.

На Западе пообещали передать прибыль с этих активов. Однако Киев до сих пор так ничего и не получил. Запад продолжает кормить киевских деятелей обещаниями. Вероятно, именно по этой причине, Зеленский назвал замороженные активы РФ "украинскими деньгами". Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале. И появился этот пост после посещения Зеленским саммита Европейского политического сообщества, проходившего в Будапеште.

Для начала Зеленский рассыпался словами благодарности в адрес политических лидеров, которые отстаивают "право" Украины на использование средств с российских активов. По его версии, если Украина сможет использовать эти деньги, то это якобы станет "уроком" для России.

"Честно говоря, это украинские деньги", – заявил Зеленский.

Зеленский не забыл подчеркнуть, что на Украине разрушено множеств городов и сёл. На их восстановление нужны средства. Поэтому, по его мнению, вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, сейчас необходимо определить механизм для передачи денег Украине, чтобы они начали "быстрее работать".