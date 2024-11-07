Оснащение немецких танков такими комплексами является временной мерой до принятия на вооружение Leopard 2A8.

Основной боевой танк Leopard 2A7 c комплексом активной защиты Trophy. Фото: EuroTrophy

На прошлой неделе Германия продемонстрировала основной боевой танк Leopard 2, с установленным на нём комплексом активной защиты Trophy израильского производства. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, соглашение ФРГ и Израиля о модернизации 17 танков Leopard 2A7A1 из наличия бундесвера было подписано ещё в 2020 году. Сумма сделки составила около 40 миллионов евро. В стоимость контракта также вошли и боеприпасы для системы Trophy.

Модернизированные машины в 2025 году должны поступить на вооружение 203-го бронетанкового батальона. Данное подразделение планируется развернуть в составе немецкой бригады, которая будет дислоцироваться на территории Литвы.

Defense Post отмечает, что оснащение Leopard 2A7A1 системами Trophy является временным решением до тех пор, пока на вооружение бундесвера не поступит танк Leopard 2A8 с более лёгким комплексом активной защиты Trophy.

По данным разработчика, израильской фирмы Rafael, система Trophy APS обеспечивает лучшую защиту танков и другой бронетехники от таких угроз, как безоткатные орудия, противотанковые управляемые ракеты, осколочно-фугасные танковые снаряды и реактивные гранаты. Комплекс оснащён радаром с активной фазированной решёткой (АФАР) и пусковой установкой для отстрела боеприпасов. Внутри танка монтируется блок управления огнём и источник питания. Датчики радара сканируют местность вокруг танка на предмет потенциальных угроз, в то время как блок управления огнём классифицирует объект и оценивает, представляет ли он угрозу или нет. В случае подтверждения наличия угрозы пусковые установки производят отстрел фугасных боеприпасов на безопасное расстояние, чтобы избежать повреждения танка.

Израильская армия эксплуатирует систему Trophy с 2011 года. Она установлена на основные боевые танки Merkava и тяжёлые бронетранспортеры Namer. За это время наработка комплекса составила около 500 тысяч часов. Trophy установлена на 17 типах боевых платформ по всему миру, в том числе на американских танках Abrams, а также интегрируется в комплекс защиты новейшего британского танка Challenger 3.