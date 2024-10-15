Скриншот видео NASA

14 октября агентство NASA запустило космический зонд к одному из спутников Юпитера – Европе, для оценки того, существуют ли на нём условия, необходимые для поддержания жизни. Об этом сообщает Reuters.

Аппарат Europa Clipper стартовал из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал на ракете SpaceX Falcon Heavy. Запуск был запланирован ещё на 10 октября, однако был отложен из-за урагана Милтон. Космический роботизированный зонд на солнечных батареях должен выйти на орбиту Юпитера в 2030 году. За пять с половиной лет он должен преодолеть расстояние 2,9 миллиарда километров.

Europa Clipper является самым космическим аппаратом, построенным NASA для планетарных миссий. Его длина составляет 30,5 метра, ширина – 17,6 метра с полностью развёрнутыми антеннами и солнечными батареями, масса аппарата – 6000 килограммов.

Европа четвёртый по величине из 95 известных спутников Юпитера. При этом его диаметр составляет всего четверть от диаметра Земли. Но, как предполагается, океан Европы, скрытый под ледяным покровом, может содержать в два раза больше воды, чем все океаны Земли. Признано, что именно земные океаны и стали местом зарождения жизни на планете.

Предполагается, что ледяной покров спутника Юпитера имеет толщину от 15 до 25 километров. И под этим ледяным панцирем находится океан глубиной от 60 до 150 километров.

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"Ученые полагают, что под ледяной поверхностью Европы имеются подходящие условия для поддержания жизни. Ее условия – это вода, энергия, химия и стабильность", – заявила Сандра Коннелли, заместитель администратора Управления научных миссий NASA.

В Космическом агентстве отметили, что поиск реальных живых организмов не является целью полёта зонда. Среди целей миссии измерение внутреннего океана и слоя льда над ним, картирование состава поверхности спутника Юпитера и поиск струй водяного пара, которые могут выходить из ледяной коры Европы.

Начиная с 2031 года Europa Clipper в течение трёх лет совершит 49 близких пролётов, приближаясь к поверхности спутника Юпитера на расстояние до 25 километров. Одной из главных задач миссии Europa Clipper является доставка космического аппарата, достаточно прочного, чтобы выдержать воздёйствие радиации Юпитера, но при этом достаточно чувствительного, чтобы собрать данные, необходимые для исследования окружающей среды Европы.