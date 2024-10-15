Раймунд Анджейчак

На так называемом восточном фланге НАТО не утихает антироссийская риторика. Там продолжают твердить о том, что Россия якобы намеревается напасть на страны НАТО в ближайшие годы. Особенно в этом деле преуспели польские высокопоставленные деятели, как действующие, так и бывшие.

Недавно "отличился" бывший начальник Генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак. Своё заявление он сделал в ходе конференции Defending Baltics, проходившей в Вильнюсе. Данный военный деятель, занимавший свой пост с 2018 по 2023 годы, пригрозил возможными стратегическими ударами по территории России на глубину до 300 километров. Об этом сообщает портал Bild.

"Украина даёт нам несколько лет времени. Если Россия победит в Украине, у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно", – заявил Раймунд Анджейчак.

По словам генерала, если российские войска переёдут границу с Литвой, то последует ответ. И он будет "незамедлительным".

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", – сказал генерал.

реклама





По мнению экс-начальника польского генштаба, европейские государства должны "взять инициативу в свои руки" и продемонстрировать России, что нападение на Польшу или государства Прибалтики станет началом тотального противостояния. И это единственный способ удержать Кремль от "агрессии".

Именно с этой целью Польша в настоящее время закупает 800 ракет с дальностью пуска 900 километров. Которые якобы и предназначены для защиты от России.

Разумеется, что такое воинственное заявление не осталось не замеченным в Москве. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал слова польского генерала, порекомендовав ему вспомнить о многочисленных разделах Польши и не будить зверя.