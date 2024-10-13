Основной задачей манёвров является моделирование миссий по доставке американского ядерного оружия.

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НАТО начинает очередные учения. На этот раз учения по ядерному "сдерживанию". Заявление о начале манёвров сделал новый генсек альянса Марк Рютте во время своего визита в Лондон 10 октября 2024 года.

"В нестабильном мире жизненно важно проверять наши оборонительные рубежи и укреплять нашу оборону, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно ответить на любую угрозу", – заявил Марк Рютте.

Учения под названием Steadfast Noon ("Стойкий полдень") стартуют 14 октября и продлятся две недели. В них будут задействованы примерно 2000 военнослужащих стран альянса. Авиационная составляющая будет представлена 60 самолётами, среди которых малозаметные истребители F-35A и стратегические бомбардировщики B-52H. Авиация будет действовать с восьми европейских баз в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах.

Как сообщают профильные ресурсы со ссылкой на представителей НАТО, манёвры будут" сосредоточены конкретно на Великобритании, Северном море, а также на Бельгии и Нидерландах".

Со слов представителей альянса, военнослужащие будут моделировать миссии, в которых самолёты будут нести американские ядерные бомбы.

Ангус Лэпсли, помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию, заявил, что манёвры Steadfast Noon важны для демонстрации ядерного потенциала НАТО и сдерживания любого нападения.