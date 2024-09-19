Объективная оценка от американского ресурса.

Истребители F-16 ВВС Нидерландов. Фото: AFP

Долгое время киевские деятели во главе с Зеленским выпрашивали у западных союзников истребители F-16 американского производства. В конце концов Запад внял просьбам и пообещал искомые самолёты предоставить, а также обучить для них лётчиков и технический персонал.

В настоящее время Украина уже получила первую партию F-16. По разным данным, западная коалиция передала от шести до десяти самолётов. Один из них уже был потерян в результате дружественного огня ЗРК Patriot американского производства. Дания пообещала передать Украине дополнительные F-16 до конца года. Количество запланированных к передаче машин и дата передачи не разглашаются из соображений безопасности.

В Киеве возлагают особые надежды на истребители американского производства, считая, что они смогут переломить ход конфликта. Однако эти самолёты не станут очередным "супероружием" для Киева, как им не стали турецкие беспилотники, западные противотанковые средства и танки. И это уже прекрасно осознают на самом Западе. Публикация на эту тему вышла на страницах американского аналитического издания The National Interest. Автором материала является Брэндон Вайхерт – бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик.

Украине обещали небольшое количество бывших в употреблении истребителей F-16. Они должны быть переданы Киеву в ближайшее время, после того как пройдут процесс модернизации. Но вероятность того, что горстка этих устаревших самолётов будет иметь существенное значение против огромных сил России на востоке Украины и в Крыму смехотворно мала.

Как и в случае с танками, которые ранее передал Запад, истребители F-16 будут встречены на Украине с большой помпой, но затем эти самолёты будут систематично уничтожены российской армией. Кроме того, украинские стратеги, вероятно, понятия не имеют, как использовать эти истребители. Также отмечено, лётчики Воздушных сил Украины недостаточно обучены, чтобы полноценно летать на F-16. Украинским пилотам не хватает базовых знаний для управления такими самолётами. В силу этого их тактика будет "двухмерной". Вероятно в данном случае зарубежный эксперт имел в виду простейшие полёты по маршруту [прим.]. Поэтому появится большая проблема, если их всех собьют – а именно этим всё и закончится.

Обычный период обучения на истребитель F-16 составляет три года. У украинских лётчиков не было времени. Вместо этого они прошли ускоренный курс. И это ничем хорошим не закончится.

Украина хочет использовать свои F-16 в качестве воздушного прикрытия для танков. ВСУ уже потеряли большое количество основных боевых танков M1 Abrams. Отчасти потери высоки потому, что танки применялись без воздушного прикрытия. Но Abrams созданы для боевой работы совместно с авиацией, а не для самостоятельных действий.

Западная коалиция во главе с США обещает передать лишь ограниченное количество истребителей F-16, тогда как Россия бросает в бой "всю свою армию". Обещанных F-16 надолго не хватит, особенно если учесть, что их пилотируют украинцы, которые не имеют необходимой подготовки.

Киев также хочет использовать F-16 для перехвата российских боевых самолётов. Но воздушные бои – это ещё одна проблема. Ведь неспроста Украина так и не смогла добиться превосходства в воздухе. Количество уже переданных и обещанных истребителей ничтожно мало по сравнению с тем, чем располагает Россия.

Украинцы вопреки всякой логике уверены в том, что горстка F-16 cможет остановить Россию. Но более важным для Киева является политический сигнал, который он посылает миру. Передача самолётов демонстрирует, что Украина и Запад вместе. И этот сигнал усложняет поиск решения по мирному урегулированию конфликта, особенно если учесть, что Россия начала Специальную военную операцию именно из-за того, что Киев слишком близко подошёл к союзу с Западом.

Эксперт National Interest отмечает наличие проблем в логистике. F-16 – довольно сложный самолёт. Поддержание таких истребителей в рабочем состоянии требует надёжной цепочки поставок, гарантировать которую никто не может.

Кроме того есть определённые риски для самого блока НАТО. Если истребители F-16 модернизируются с применением новейших западных технологий, если они будут сбиты, то Россия наверняка получит доступ к военным секретам альянса.

Главная проблема Украины в том, что ей не нужны иностранные самолёты для прикрытия наземных сил, а ей нужны самолёты для закрытия воздушного пространства. И Украина и Россия участвуют в конфликте, который обходится очень дорого. Зарубежный аналитик считает, что стратегического пути к победе ни для одной из сторон не просматривается. Поэтому Киеву следует прекратить тратить время на эскалацию конфликта в попытке найти для себя выход из него. Горстка F-16 принесет Украине больше проблем, чем пользы.