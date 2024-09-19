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crazycat21
Forbes: Израильские спецслужбы стоят за «пейджерной» атакой в Ливане
Поразительная искренность от американского издания.

Остатки коммуникационных устройств, собранные в южных пригородах Бейрута. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

17 сентября весь мир был потрясён беспрецедентным событием – на территории Ливана, граничащего с Израилем начали массово взрываться пейджеры. Согласно официальным данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате взрывов коммуникационных устройств погибло 12 человек, среди них двоё детей, ранения получили более 3000 тысяч человек. 

Кто стоит за атакой? Всему миру с самого начала было понятно, что такую акцию могли провести только спецслужбы Израиля по целому ряду причин. Но никто из официальных представителей западного мира не потрудился назвать организатора акции. Или просто не захотел. Поэтому весьма удивительно, что виновных назвало американское издание для богатых Forbes. 

Как сообщает журнал, в 17 сентября в 15-40 по местному времени в Ливане одновременно взорвались более 3000 пейджеров. Погибло по меньшей мере 12 человек, сотни получили серьёзные ранения. Никто не взял на себя ответственность за атаку, но трудно представить, что её мог осуществить кто-либо, кроме израильских спецслужб, которые в своём послужном списке имеют достаточное число дерзких и технологически сложных убийств на большом расстоянии. 

Каким образом была осуществлена атака? Первоочередной версией стал взлом программного обеспечения устройств, который впоследствии привёл к перегреву батарей пейджеров и их взрывам. Аккумуляторы многих мобильных устройств весьма уязвимы к состоянию, которое известно как "тепловой разгон". Когда аккумуляторная батарея нагревается во время работы, внутри элемента начинается химическая реакция. Следовательно, выделяется больше тепла. Тепло ускоряет химическую реакцию, и буквально за несколько секунд аккумулятор может нагреться до 400°С. При такой высокой температуре химические соединения аккумулятора распадаются, происходит выделение газов. При расширении последних происходит разрыв корпуса батареи. Газы, как правило, легко воспламеняются и могут быть взрывоопасными.

Но, как отмечает Forbes, возгорания и взрывы аккумуляторов портативных устройств обычно происходят в тех случаях, если имеются какие-то производственные дефекты. Большинство батарей абсолютно безопасны при правильной эксплуатации. Издание сообщает, что можно было бы разработать батарею, которая бы "перезагружалась" по команде. Но и в этом случае были бы просто возгорания, а не взрывы, которые наблюдались в Ливане. Видео с камер наблюдения подтверждают, что внутри пейджеров находилось взрывчатое вещество.

Предполагается, что ливанское движение "Хезболла" было атаковано после вмешательства спецслужб Израиля в цепочку поставок средств связи. В ходе этого вмешательства миниатюрные взрывные устройства были установлены либо на этапе производства пейджеров, либо в процессе их транспортировки от производителя к конечным потребителям. Взорвавшиеся пейджеры AR-924 имели массу всего 95 граммов вместе с аккумуляторами, поэтому для них потребовались совсем миниатюрные заряды.

Одними из самых маленьких противопехотных взрывных устройств из когда-либо существовавших были американские мины BLU-43 Dragontooth, применявшиеся ещё во Вьетнаме.

Эти асимметричные мины имеют максимальный размер около двух пяти сантиметров и по внешнему виду похожи на кленовое семя. Такие боеприпасы разбрасывали с воздуха, чтобы сделать тропы непроходимыми. Каждая мина имеет массу 20 граммов и заполнена 9 граммами жидкого взрывчатого вещества на основе нитропарафина. Вероятно, можно заложить аналогичное количество взрывчатого вещества в пейджерную бомбу. Мины Dragontooth, как правило, ранили, а не убивали. 

Во время войны во Вьетнаме армия США применяла ещё несколько типов противопехотных мин, которыми снаряжались кассетные авиабомбы. Эти средства поражения известны как "гравийные мины" или "кнопочные бомбы". Они представляли собой просто тканевые мешочки (некоторые варианты были не больше почтовой марки), наполненные взрывчаткой, чувствительной к удару. Мины хранились в жидкости. После сброса жидкость испарялась, после чего происходила активация боеприпаса.

Гравийные мины обычно содержали около 9 граммов взрывчатого вещества азида свинца/гексогена и были не очень эффективны. Главным назначением таких мин было предупреждение о появлении противника.

Как сообщает Forbes, позже США сумели разработать эффективные микробоеприпасы, которые предназначены для операций с использованием дронов. Такие разработки являются засекреченными.

Отмечено, что противопехотные средства поражения обычно начинены большим количеством шрапнели. Металлические элементы наносят гораздо более серьезные травмы, чем сам взрыв. Поэтому весьма вероятно, что службы, организовавшие акцию, не смогли использовать другие компоненты пейджеров в качестве поражающих элементов.

Акция, проведённая израильскими спецслужбами, является впечатляющей демонстрацией возможностей одновременной точечной атаки с использованием всего нескольких килограммов взрывчатки. При этом было одновременно поражено несколько тысяч противников.

Взрывы зарядов в рациях на следующий день выглядят как продолжение акции. Рации могли пройти через ту же скомпрометированную цепочку поставок. 

Forbes приводит мнение анонимного эксперта, который заявил, что в каждый пейджер содержал от 10 до 20 граммов взрывчатки. Считается, что это очень много для миниатюрного устройства. Эксперты движения "Хезболла", изучившие неразорвавшиеся пейджеры, утверждают, что в каждом устройстве находилось от 3 до 5 граммов взрывчатых веществ.

Небольшое количество взрывчатого вещества оказалось эффективным из-за того, как срабатывали устройства. Сообщение об ошибке побуждало пользователя посмотреть на экран пейджера и нажать кнопку, чтобы очистить его. Нажатие кнопки инициировало подрыв, который обычно приводил к травмам рук и лица, а большое количество пострадавших получало повреждения одного или обоих глаз.

По мнению Forbes, атаки с использованием средств связи были очень тщательно спланированы. В будущем следует ожидать "более креативного" подхода к применению микробоеприпасов.

#новости #сша #политика #техника #израиль #ближний восток #хезболла #ливан #спецслужбы #взрывы пейджеров
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