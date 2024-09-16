Украина лишилась ещё одного МиГ-29.

МиГ-29 Воздушных сил Украины. Фото из открытых источников

В ходе проведения Специальной военной операции российские военные продолжают сокращать и без того уже немногочисленный парк боевой авиации Воздушных сил Украины.

В своей сводке за 15 сентября 2024 года Минобороны РФ сообщило об уничтожении сразу трёх истребителей противника. Самолётами ВКС России были сбиты два Су-27, а расчёты ПВО записали на свой счёт очередной МиГ-29.

Ещё один МиГ-29 был сбит российскими военными лётчиками. Об этом говорится в сообщении военного ведомства от 16 сентября.

"ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины".

Таким образом, всего за двое суток ВСУ потеряли четыре истребителя. Учитывая достаточно плачевное состояние боевой авиации Воздушных сил, это достаточно болезненная потеря для Украины.

Безусловно, помочь Киеву могут западные союзники, предоставив истребители F-16. Тем более министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен уже заявил, что его страна передаст Украине до конца года дополнительные самолёты этого типа. Количество запланированных к передаче машин не разглашается "из соображений безопасности". Но в отличие от неприхотливых МиГ-29 советской постройки американские F-16 – самолёты капризные. Они очень требовательны к состоянию взлётно-посадочных полос и техническому обслуживанию. С аэродромами у Украины проблемы, поскольку все они регулярно подвергаются ударам со стороны Вооружённых сил России. Да и кто летать будет на дополнительных F-16? Вопрос интересный.