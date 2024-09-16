Ещё одно доказательство того, что Украина стала испытательным полигоном для западных оборонных компаний.

Фото: AM Genera

Американская оборонная компания AM General в апреле 2024 года тайно поставила Вооружённым силам Украины прототип новой артиллерийской установки 2CT Hawkeye Mobile Howitzer System (MHS). Передача орудия была публично подтверждена спустя несколько месяцев генеральным директором AM General Майком Эвансом. Какие-либо подробности глава фирмы предоставить отказался. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

2CT Hawkeye MHS – это 105-мм артиллерийская система, смонтированная на шасси армейского внедорожника. Некоторое время назад в открытом доступе появились первые фотографии этой установки, находящейся в опытной эксплуатации ВСУ. Время и место проведения испытаний не указаны. Вероятно, снимки были сделаны ещё весной. Ещё несколько фотографий артсистемы, сделанных на Украине, были размещены на сайте компании AM General.

2CT Hawkeye MHS ещё является экспериментальным оружием, пока не запущенным в серийное производство и не принятым в эксплуатацию армии США. Для проведения испытаний было выпущено всего несколько экземпляров, два из которых были переданы американским военным.

Defense Romania отмечает, что эта новая лёгкая гаубица разрабатывалась с 2016 года. Это официально. Некоторые источники предполагают, что разработка орудия велась вообще с 2011 года. На момент презентации 2CT Hawkeye MHS особого интереса к орудию отмечено не было. Поэтому результаты боевых испытаний в ходе полномасштабного военного конфликта могут оказаться главными для Пентагона при принятии решения по данной военной программе.

Технически Hawkeye представляет собой армейский внедорожник Humvee 2, оптимизированный для установки 105-мм армейской гаубицы M20. Снаряженная масса установки составляет 6395 килограммов, поэтому она позиционируется как самая лёгкая и манёвренная САУ в мире.

Однако есть важный нюанс. Артиллерийская система состоит из двух внедорожников. Один – это собственно орудие, а другой перевозит расчёт и боекомплект.

Чтобы сделать шасси HMMWV более устойчивым, и чтобы оно могло выдержать выстрел из гаубицы, в установке реализована технология Soft Recoil ("Мягкая отдача"). В противном случае и шасси, и орудие быстро бы вышли из строя. Суть технологии Soft Recoil, что откатывающимся частям орудия придаётся встречное ускорение непосредственно перед воспламенением заряда. Благодаря этому энергия отдачи снижается наполовину [прим.].

105-мм орудие может стрелять различными типами боеприпасов: осколочно-фугасными снарядами М1 и М1130А1, реактивными снарядами M913, осветительными M314 и дымовыми М60/М60А2. Гаубица производства Mandus Group имеет длину ствола 27 калибров. Максимальная дальность стрельбы составляет 11,6 километра при использовании обычных снарядов и 19,5 километра при использовании реактивных боеприпасов. Скорострельность орудия – 8 выстрелов в минуту. Время развёртывания на огневой позиции –1,5 минуты, время ухода с позиции после последнего выстрела – 3 минуты.