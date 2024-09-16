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crazycat21
Military Watch: Украина очень быстро теряет танки Abrams, поставленные США
На Западе признали, что в распоряжении ВСУ осталось только треть боеспособных американских танков.

Один из уничтоженных "Абрамсов". Фото: Минобороны РФ

В рамках военной помощи оказываемой западной коалицией, Киев получили танки иностранного производства. Первой расщедрилась Великобритания предоставившая свои танки Challenger 2 в количестве четырнадцати единиц. Передача этих боевых машин являлась политическим ходом, который должен был заставить европейских союзников передать свои Leopard 2 различных модификаций. Европейцы последовали примеру представителей туманного Альбиона. 

Дольше всех, под разными предлогами, тянули с передачей своих танков США. В то время, когда танки британского и немецкого производства уже продемонстрировали превосходную способность гореть под ударами российского оружия, американские M1 Abrams ещё находились где-то в Германии. Но в результате и они оказались на Украине. Киев получил 31 основной боевой танк Abrams и несколько инженерных машин на его базе. Немного, всего батальонный комплект, если считать по штатам ещё Советской Армии.

Киевские деятели возлагали огромные надежды на американские танки, считая, что они могут создать перелом на фронте. Однако "американцы" не стали чудо-оружием, поскольку после прибытия в зону боевых действий эти монструозные и достаточно защищённые танки тоже стали гореть. Ничуть не хуже, чем машины европейского производства. Согласно открытым данным, в настоящее время в распоряжении танкистов ВСУ осталось менее половины, а точнее треть от всех переданных Америкой танков.

Профильный ресурс Military Watch опубликовал материал на эту тему.

Как говорится в материале издания, фотография, опубликованная в сети 14 сентября 2024 года, подтверждает заявления российских источников о том, что ещё один Abrams попал в руки бойцов ВС РФ. Показанный на фотографии танк прошёл "модернизацию" в ВСУ. Он представляет "усиленную" версию, поскольку оснащён блоками динамической защиты "Контакт-1". Кроме того, вероятно, внутри корпуса танка также добавлена какая-то защита.

Танк Abrams с динамической защитой "Контакт", ставший трофеем ВС РФ

Как сообщает Military Watch, танк, ставший трофеем российской армии, скорее всего, выведен из строя. Фотография этого "Абрамса" была опубликована через неделю после того, как два предыдущих снимка подтвердили потерю ещё двух танков в боях. Первый был потерян в районе населённого пункта Волчье на Покровском (Красноармейском) направлении, второго ВСУ лишились в районе населённого пункта Бердычи. Примерно за неделю до этого, кадры подтвердили серьезные повреждения еще одного танка Abrams, который был заснят во время  захвата и буксировки российскими войсками неподалёку от Авдеевки вместе с танком Leopard 2A6.

Эксперты издания вынуждены констатировать, что последний снимок с затрофеенным ВС РФ "Абрамсом" является свидетельством того, как быстро Украина теряет американские танки. Танки M1 Abrams были развёрнуты на передовой 23 февраля 2024 года. Первая потеря была подтверждена через три дня после прибытия техники на фронт. 

Сейчас потери этих машин значительно возросли. И рост количества потерянных машин уже следует за периодом интенсивных потерь "Абрамсов" с конца февраля до середины апреля. В одно время американские танки отводились с передовой в тыл, после чего их защита была усилена.

Military Watch сообщает, что более двух десятков "Абрамсов" из общего числа переданных Украине считаются уничтоженными, выведенными из строя или захваченными. Большая часть танков была уничтожена ударами артиллерии или FPV-дронов. Один "Абрамс" был разделан российским танком Т-72Б3.

Украинские военнослужащие в интервью западным СМИ выразили своё недовольство американскими танками. Были указаны как технические проблемы, так и уязвимость электроники от конденсата. А ещё украинские танкисты жаловались на низкий уровень защиты западной техники. Из-за своих размеров эти машины ("Абрамсы") стали объектом настоящей охоты. Гораздо более крупные габариты американских машин по сравнению с украинскими танками советского производства, такими как Т-80 и Т-64, делают их более лёгкими целями.

#новости #техника #армия #оружие #танки #военные новости #abrams #бронетехника
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