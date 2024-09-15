Итальянские солдаты в СССР, июль 1942 года. Фото: Bundesarchiv / commons.wikimedia.org

В июне 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война, продолжившаяся затем долгих четыре года и стоившая стране миллионов жизней людей.

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Фашистская Италия во главе с Бенито Муссолини не только поддержала агрессию Германии в отношении Советского Союза, но и направила в поддержку гитлеровскому вермахту собственные войска. Видать, итальянцам тоже очень хотелось "расширить жизненное пространство". Уже 10 июля из Италии на Восточный фронт по железной дороге отправились первые подразделения CSIR (Corpo di Spedizione Italiano in Russia, итал.) – Экспедиционного итальянского корпуса в России.

Муссолини во время визита на Восточный фронт. Фото: commons.wikimedia.org

Первоначально в состав данного корпуса входили всего три дивизии: две пехотные и одна подвижная (механизированная). Кроме них в составе итальянской войсковой группировки были легион чернорубашечников "Тальяменто" (итальянские фашисты), части корпусного подчинения и авиационная группа. Численность личного состава группировки не превышала 62 тысяч человек (из них 2,9 тысячи – офицеры). В масштабах той войны первоначальная численность итальянского воинства на территории СССР была небольшой.

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Но после того, как план блицкрига (молниеносной войны) сорвался, а немецкие полчища были разгромлены под Москвой суровой зимой 1941 – 1942 годов, Гитлер решил увеличить количество союзных войск на Восточном фронте. Экспедиционный итальянский корпус был пополнен личным составом и военной техникой и переформирован в 8-ю итальянскую армию – ARMIR (Armata Italiana in Russia). Теперь в составе итальянского контингента насчитывалось 10 дивизий: 6 пехотных, 3 горнострелковых альпийских и 1 механизированная.

Итальянские офицеры изучают карту. Фото: wikipedia.org

Что дальше? А дальше начались "невероятные" приключения итальянцев в России. Действительно невероятные, учитывая то, чем это всё для незваных гостей закончилось.

В гитлеровском генштабе подумали и отправили бравых итальянских вояк на Дон, в степи. Итальянской армии для обороны достался участок фронтов шириной целых 270 километров. В среднем, если размазать все дивизии равномерно по фронту (без второго эшелона), то каждая дивизия должна была держать 27-километровый участок фронта! Разумеется, без второго эшелона никто не воюет...

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Генерал Джованни Мессе инспектирует итальянские войска в России. Фото: commons.wikimedia.org

Генерал Гарибольди, командовавший 8-й итальянской армией, был против такого решения немцев, сектор обороны был слишком велик при весьма скудных ресурсах. Но кто его слушал? Самое интересное, что итальянцы держали оборону на низком берегу, а части РККА располагались на высоком. При этом ширина Дона перед итальянцами составляла всего от 100 до 400 метров.

20 августа 1942 года итальянцам стало совсем "весело". После мощной артподготовки батальоны 197-й стрелковой дивизии РККА сходу форсировали Дон на фронте итальянской пехотной дивизии "Сфорцеска". Положение этого соединения было совсем незавидным – ширина фронта составляла 33 километра, на левом фланге стояла дивизия "Паубио", зато правый фланг обеспечивала 79-я пехотная дивизия 17-го армейского корпуса гитлеровцев.

Только немцы были совсем не дураки. Они не стали держать оборону на низком берегу, а ограничились мотоциклетными патрулями. В результате итальянская дивизия "Сфорцеска" была вынуждена растянуть свою линию обороны ещё на 15 километров!

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Советские войска атаковали правый фланг дивизии, затем ударили по центру обороны и на левом фланге, на стыке с дивизией "Пасубио". Дальше началось просто избиение итальянцев... Линия обороны фашистов на Дону была прорвана, итальянские части получили приказ на отход.

Но уже 23 августа деморализованным итальянским соединениям подбросили подкрепление в составе механизированной дивизии и двух полков берсальеров – элитных альпийских стрелков. Гитлеровское командование требовало восстановить линию обороны по Дону. Только у итальянцев снова ничего не получилось.

Итальянские берсальеры в районе города Сталино. Фото: commons.wikimedia.org

Уже 24 августа соединения РККА начали наступление в районе станицы Чеботаревской. Итальянские войска стали пятиться и подставили под удар фланг 6-й немецкой армии. В этой критической ситуации гитлеровцы должны были бы выделить подкрепление, но они поступили по-другому. В качестве "подкрепления" в штаб итальянской дивизии "Сфорцеска" прибыл немецкий генерал Блюметритт, занимавший в то время должность заместителя начальника Генштаба вермахта. Этот высокопоставленный военный имел все полномочия применять любые меры.

Блюментритт приказал итальянцам занять оборону и переподчинили итальянские войска 12-му немецкому армейскому корпусу. Довольно оскорбительное решение для итальянского воинства.

Необходимо отметить, что в последние дни августа 1942 года итальянцы даже пытались контратаковать. Произошло это после того, как советские соединения ослабили напор. Однако у итальянцев ничего не вышло, и их батальоны были отброшены на исходные позиции.

Только за половину августа итальянская пехотная дивизия "Сфорцеска" потеряла свыше 2700 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из общего количества потерь 136 человек пришлось на офицеров. Немцы пытались восстановить линию обороны, но видели только редкие группы итальянцев, бродивших по степи. Это был форменный разгром.

И это только единичный эпизод приключений итальянцев в России. Были и другие. В ходе наступления советских войск под Сталинградом около 130 тысяч итальянских вояк попали в окружение. Потери составили около 20800 человек убитыми, 64000 попали в советский плен, и только 45000 итальянцев удалось выйти из окружения.

commons.wikimedia.org

Всего же за время советской кампании, с 20 августа 1942 года по 20 февраля 1942 года, суммарные потери итальянских войск составили около 88 тысяч убитыми и пропавшими без вести, количество раненых и обмороженных превысило 34 тысячи человек.

Высокие потери личного состава 8-й итальянской армии привели к тому, что диктатор Муссолини в апреле 1943 приказал вывести её остатки в Италию.