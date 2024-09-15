На тот случай, если Пекин решит вернуть Тайвань силовым путём.

MQ-9 Reaper. Фото: ВВС США

Международная геополитическая обстановка остаётся крайне напряжённой. Масла в огонь традиционно подливают Соединённые Штаты, которые во всеуслышание декларируют свою приверженность политике "единого Китая", но в то же время продолжают снабжать вооружением Тайвань. Это государство является одним из главных союзников Америки в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, американское разведывательное сообщество неоднократно заявляло о том, что власти КНР намереваются предпринять силовой вариант возвращения острова в состав страны в 2027 году.

Тот факт, что Штаты будут помогать Тайваню в случае реализации плана Пекина, уже давно является секретом Полишинеля. Вопрос только в масштабах и формате этой помощи. Так же известно, что Вашингтон уже давно готовит своих вооружённые силы к возможному конфликту в Юго-Восточной Азии. Материал на эту тему опубликовал профильный ресурс Military Watch.

Как говорится в материале издания, ВВС США провели "соревнования" Reaper Smoke 2024, в которых приняли участие более 30 эскадрилий, оснащённых разведывательно-ударными дронами MQ-9 Reaper. В ходе прошедших мероприятий имитировались операции над ключевыми потенциальными очагами напряженности с Китаем в Южно-Китайском море. Учения проводились под общим руководством Командования сил специальных операций на авиабазе Херлберт-Филд во Флориде. Среди прочих миссий отрабатывалось нанесение ударов по рифу Мисчиф на островах Спартли в Южно-Китайском море.

На риф Мисчиф претендуют как КНР, так и Тайвань, а также Вьетнам и Филиппины. Но с середины 1990-х годов он находится под контролем Китая. Эскалация напряженности после инициативы администрации Обамы "Поворот в Азию" в начале 2010-х годов привела к тому, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила большой искусственный остров с гаванью и взлётно-посадочной полосой для защиты своей территории.

Состязания Reaper Smoke позволяют личному составу эскадрилий MQ-9 обмениваться тактикой и стратегией, что очень важно из-за главенствующей роли этого типа беспилотников в ВВС США.

Military Watch сообщает, что важным признаком того, что MQ-9 Reaper будут играть важную роль в военных операциях США против Китая, стала выдача военнослужащим ВВС интересных шевронов. На шевроне изображён беспилотник, "управляемый скелетом", а в перекрестье прицела изображён красный силуэт территории Китая. Такие шевроны впервые были замечены ещё в конце 2020 года.

Тем не менее возможности беспилотников Reaper вызывают ряд вопросов. Главная проблема в выживаемости таких аппаратов, поскольку они уязвимы даже для элементарных средств ПВО. Например, йеменские хуситы с октября 2023 сбили уже восемь MQ-9 Reaper. Такие аппараты также "терялись" или получали повреждения в Сирии.