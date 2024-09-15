Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
MW: ВВС США готовят более 30 эскадрилий беспилотников MQ-9 Reaper к военным операциям против Китая
На тот случай, если Пекин решит вернуть Тайвань силовым путём.

MQ-9 Reaper. Фото: ВВС США

Международная геополитическая обстановка остаётся крайне напряжённой. Масла в огонь традиционно подливают Соединённые Штаты, которые во всеуслышание декларируют свою приверженность политике "единого Китая", но в то же время продолжают снабжать вооружением Тайвань. Это государство является одним из главных союзников Америки в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, американское разведывательное сообщество неоднократно заявляло о том, что власти КНР намереваются предпринять силовой вариант возвращения острова в состав страны в 2027 году. 

Тот факт, что Штаты будут помогать Тайваню в случае реализации плана Пекина, уже давно является секретом Полишинеля. Вопрос только в масштабах и формате этой помощи. Так же известно, что Вашингтон уже давно готовит своих вооружённые силы к возможному конфликту в Юго-Восточной Азии. Материал на эту тему опубликовал профильный ресурс Military Watch.

Как говорится в материале издания, ВВС США провели "соревнования" Reaper Smoke 2024, в которых приняли участие более 30 эскадрилий, оснащённых разведывательно-ударными дронами MQ-9 Reaper. В ходе прошедших мероприятий имитировались операции над ключевыми потенциальными очагами напряженности с Китаем в Южно-Китайском море. Учения проводились под общим руководством Командования сил специальных операций на авиабазе Херлберт-Филд во Флориде. Среди прочих миссий отрабатывалось нанесение ударов по рифу Мисчиф на островах Спартли в Южно-Китайском море.

На риф Мисчиф претендуют как КНР, так и Тайвань, а также Вьетнам и Филиппины. Но с середины 1990-х годов он находится под контролем Китая. Эскалация напряженности после инициативы администрации Обамы "Поворот в Азию" в начале 2010-х годов привела к тому, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила большой искусственный остров с гаванью и взлётно-посадочной полосой для защиты своей территории. 

Состязания Reaper Smoke позволяют личному составу эскадрилий MQ-9 обмениваться тактикой и стратегией, что очень важно из-за главенствующей роли этого типа беспилотников в ВВС США.

Military Watch сообщает, что важным признаком того, что MQ-9 Reaper будут играть важную роль в военных операциях США против Китая, стала выдача военнослужащим ВВС интересных шевронов. На шевроне изображён беспилотник, "управляемый скелетом", а в перекрестье прицела изображён красный силуэт территории Китая. Такие шевроны впервые были замечены ещё в конце 2020 года.

Тем не менее возможности беспилотников Reaper вызывают ряд вопросов. Главная проблема в выживаемости таких аппаратов, поскольку они уязвимы даже для элементарных средств ПВО. Например, йеменские хуситы с октября 2023 сбили уже восемь MQ-9 Reaper. Такие аппараты также "терялись" или получали повреждения в Сирии.

#новости #сша #китай #армия #оружие #тайвань #беспилотники #военные новости #mq-9 reaper #юго-восточная азия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
1
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
10
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
15
Samsung выпустила сентябрьское обновление для смартфонов серий Galaxy S21 и Galaxy S20 FE
1
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
6
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
11
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
Утечка данных показала характеристики процессора Snapdragon 8 Gen 4
+
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
Разработчик сравнил возможности PS5 Pro и PS5 на примере своей игры
6
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
2
Эксперты назвали три веские причины подождать iPhone 17 Air, а не гнаться за iPhone 16
+
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Эксперты протестировали PlayStation 5 Pro — 60 FPS при разрешении 1600p-2160p и поддержка 8K
+
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Создатель Spider-Man: Beyond the Spider-Verse прокомментировал слухи о закрытии проекта
+
Сервис "Яндекс Go" впервые оштрафовал самокатчика на 100 000 рублей
3
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+

Популярные статьи

"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
3
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
12
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
3
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
61
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
+
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
3

Сейчас обсуждают

Xant1k
17:51
Может и впрямь зайти на НАШУ землю и вернуть что принадлежит НАМ? Эти кловуны же никуда не денутся.
«Чтобы мало не показалось»: в МИД России заявили об ответе на возможные дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ
Gamandril
17:48
Если бы не название можно было бы претендовать на некоторую объективность. Ну там - вот эти блоки в данной игре нагружаются по полной и вот такого рода нагрузка оптимальна для видеокарты в референсном...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Станислав Богданов
17:43
Если дело в западе, то почему Россия не напала на западные страны, к примеру на Эстонию или Латвию? Ах да, они же в НАТО входят. Сыкотно нападать на сильных противников.
Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold можно случайно сломать, согнув его в неправильную сторону
World Trailer
17:40
Если бы они оставили только ядро (как это на том же Linux) + загружай / добавляй что хочешь на свое усмотрение. То это было бы полной победой ) Но в Microsoft (особенно в последние годы) работают оч...
Microsoft обещает заметное ускорение работы ряда приложений в Windows 11
Станислав Богданов
17:35
Если это так, что тогда российские войска под Киевом делали? Раз надо было защищать территории ЛДНР, то не было необходимости идти к Киеву или в Харьковскую область. Ты можешь как угодно жонглировать ...
Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold можно случайно сломать, согнув его в неправильную сторону
Aslan Heroes
17:28
Почему чисто под них?
WCCFTech: AMD FSR4 догонит DLSS и XeSS благодаря ИИ
Максим Ваньков
17:25
Интересно кто возьмёт верх: международный капитал, выкладываясь в Тайвань, или дядя Сэм требуя постройки заводов в штатах
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
Станислав Богданов
17:24
Какая то дворовая конспирология. Если цель у Британии окучивать западную Европу, то зачем они из ЕС выходили, им только сложнее это будет делать из вне.
The Times: Британские политики требуют разрешить ВСУ удары вглубь РФ без согласия США
Владимир Мельников
17:24
Ютуб заблочили, жизнь кончилась. Выйди на улицу погуляй, конченный, на кнопки он там нажимает.
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Евгений Яковлев
17:23
при чём тут ркн
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем