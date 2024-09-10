Литовские политики сами себя запугали, а теперь бояться.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте. Фото: © Правительство Литовской республики

Политическое и военное руководство европейских государств запугивает собственное население "страшилкой" о том, что в обозримом будущем Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО (а то и сразу на несколько). По версии западных деятелей, произойти это должно после того, как Россия закончит СВО на Украине. И это при том, что Кремль неоднократно заявлял, что Россия ни на кого нападать не собирается в виду отсутствия каких-либо резонов: политических, экономических или военных.

Традиционно в антироссийской риторике очень сильны политические деятели из государств, называющих себя восточным флангом НАТО – республик Прибалтики и Польши. Стало известно, что Литва разрабатывает план общенациональной эвакуации на случай военного конфликта с Россией.

Как сообщают литовские СМИ, глава МВД республики Агне Билотайте объявила, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.

"У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации", – сказала министр на пресс-конференции.

Билотайте подчеркнула, что из-за кибератак безопасность населения страны стала приоритетным вопросом.

"Сегодня гражданская защита актуальна как никогда. Конфликт на Украине продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии – это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашей повестке дня", – заявила министр.

Со слов главы литовского МВД, недостаточно укреплять гражданскую защиту только на государственном уровне, поэтому Вильнюс принял решение работать совместно с другими странами Балтийского региона. Кроме того, страны будут подавать заявки на финансирование со стороны Европейского союза.

Ещё в середине июля текущего года Сейм Литвы утвердил программу развития гражданской обороны, инициированную МВД республики. Программа включает строительство новых бомбоубежищ, создание системы оповещения и специального мобильного приложения. На эти цели выделено финансирование в размере 285 миллионов евро.

Агне Билотайте заявила, что стране необходимо перейти от гражданской защиты к гражданской обороне. С её слов, времена изменились, поэтому необходимо адаптировать гражданскую защиту к гибридным и военным угрозам.

Исходя из заявления главы литовского МВД, в Вильнюсе решили готовится к прямому военном конфликту. Тот случай, когда сами себя напугали, а потом боятся. Взять тот же так называемый Сувалкский коридор – кратчайшее расстояние между Калининградской областью РФ и союзной Белоруссией. Этот коридор на границе Литвы и Польши постоянно вызывает определённую дрожь у прибалтийских политиков. Там уверены, что Россия намеревается его "захватить". И если соседняя Польша может позволить себе существенно увеличить расходы на оборону, то у Литвы таких денег просто нет. Вильнюс будет вынужден просить денег у Брюсселя.

Что касается национальной эвакуации, то куда литовские политики собрались перемещать собственное население в случае гипотетического военного конфликта? С одной стороны находится тот самый Сувалкский коридор, с другой стороны – Белоруссия, с третьей – Россия, с четвёртой – Латвия, но там сами боятся. Остаётся только по морю через порт Клайпеды. Вплавь.