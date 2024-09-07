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crazycat21
Армия США намерена провести ещё одно испытание гиперзвукового оружия до конца 2024 года
Немного об американском гиперзвуке.

Запуск гиперзвукового планирующего блока с Тихоокеанского ракетного полигона, Кауаи (Гавайи) во время лётных испытаний Министерства обороны США в марте 2020 года.  Фото: ВМС США

Гиперзвуковое оружие является одним из самых современных типов вооружений. Безусловным лидером в разработке и постановке на вооружение гиперзвука является России. Более того, Вооружённые силы РФ достаточно активно применяют гиперзвуковое оружие в конфликте высокой интенсивности. Аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", запускаемые с самолётов носителей МиГ-31К, регулярно находят свои цели. И чтобы там не заявляли оппоненты, но перехватить "Кинжал" просто физически невозможно. 

Собственное гиперзвуковое оружие есть у Китая. Определённых успехов в этой области достигли КНДР и Иран. Зато США, которые претендуют на роль "самой богатой" страны в мире, являются явным аутсайдером в разработке гиперзвука. Что-то там не срастается у американских инженеров и конструкторов.

Армия США [в данном случае армия – Сухопутные войска, прим.] намерена провести очередное испытание гиперзвукового оружия до конца 2024 года, чтобы принять решение, стоит ли его передавать в эксплуатацию первого подразделения в следующем году. Соответствующее заявление сделал начальник отдела закупок американской армии Даг Буш. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Common Hypersonic Glide Body (C-HGB, "Обычный гиперзвуковой планирующий блок"), который является универсальным снарядом, разработанным совместно с ВМС США, был успешно испытан в начале 2024 года. ВМС предполагает использовать боеприпас для запуска с корабельных пусковых установок, а армия США планирует интегрировать боеприпас с наземной пусковой.

Defense News сообщает, что армия США на протяжении времени сотрудничала с компанией Leidos' Dynetics с целью создания промышленной базы для Common Hypersonic Glide Body, который поступит на вооружение как сухопутных войск, так и ВМС. Ранее американский частный бизнес никогда не занимался разработкой гиперзвукового оружия.

"Вслед за испытаниями ВМС нам необходимо убедиться, что у нас есть полное сквозное испытание, максимально приближенное к эксплуатационному испытанию, которое пройдет успешно", – заявил Буш журналистам на брифинге в Пентагоне.

Также чиновник добавил, что необходимо иметь уверенность в том, что оружие можно без опаски передавать в подразделение, которому "возможно придётся идти на войну". Армия ещё не проводила полностью успешных испытаний. Но, как сказал Буш, военные надеются, что такой тест состоится уже в текущем году. Если испытания завершаться успешно, то служба уже в следующем году сможет передать гиперзвуковой блок в первое подразделение в качестве первоначального оперативного потенциала.

Первым подразделением американской армии, которое получило гиперзвуковое оружие (за исключением универсальных боеприпасов) стал 5-й батальон 3-го полка 17-й бригады полевой артиллерии на объединенной базе Льюис-Маккорд (штат Вашингтон). Подразделение входит в 1-ю многопрофильную оперативную группу. Поставка состоялась за два дня до крайнего срока сдачи в эксплуатацию в конце 2021 финансового года.

C-HGB состоит из боеголовки, системы наведения, кабелей и защитного теплового экрана.

В августе генерал-лейтенант Роберт Раш, директор Управления быстрых возможностей и критических технологий, заявил, что армия "действительно близка" к развертыванию гиперзвукового оружия. Но он предупредил, что предстоит провести больше испытаний, прежде чем будет принято какое-либо решение о будущем гиперзвуковой ракеты наземного базирования.

В мае 2024 ВМС США провели летные испытания ракеты промышленного производства на Гавайях. Испытания были долгожданными после серии неудачных или прерванных тестов Common Hypersonic Glide Body. В 2023 году армии и флоту трижды приходилось прерывать лётные испытания из-за проблем с подготовкой ракеты к запуску.

Как подчеркнул генерал Раш, обычно разработка ракет занимает около десяти лет, но программа гиперзвукового оружия заняла всего пять лет. С его слов, необходимо убедиться, что "всё работает". Если принято решение внедрить новое оружие, то на это есть веские причины стратегического характера.

#новости #сша #техника #армия #оружие #военные новости #гиперзвуковое оружие #гиперзвук
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