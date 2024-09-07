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Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»

На самом деле беспокойство вызвано не якобы "открытым" реактором ракеты, а тем, что на Западе нет средств противодействия такому оружию.
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Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты 9М730 "Буревестник". Фото: Министерство обороны РФ

Различные западные эксперты и аналитики постоянно пристально следят за российским оружием. Особенно за ракетным. А ракеты в нашей в стране всегда умели делать. Лучшие ракеты в мире. И самые опасные для потенциального противника. Довольно любопытный материал, посвящённый российскому ракетному оружию, опубликовало индийско-канадское аналитическое издание Eurasian Times.

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Как говорится в публикации, американские "исследователи" определили возможное место развёртывания российской крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной силовой установкой (по классификации НАТО – SSC-X-9 Skyfall). Ранее президент России Владимир Путин назвал эту ракету неуязвимой.

Изучив спутниковые снимки, сделанные 26 июля американской компанией Planet Labs, эти "исследователи" сделали вывод о том, что объект расположен вблизи хранилища ядерных боеголовок. И это якобы является свидетельством скорого развёртывания ракеты. Участок находится рядом с ядерным хранилищем "Вологда-20", также известным как Чебсара, которое расположено примерно в 475 километрах к северу от Москвы.

Один из предполагаемых обликов ракеты "Буревестник". Изображение: © Wikimedia Commons

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Деккер Эвелет, аналитик Центра военно-морского анализа (CNA), исследовательской организации, базирующейся в США, сделал открытие. Эвелет проанализировал спутниковые снимки и наблюдал, как строились девять горизонтальных стартовых площадок, организованных в три отдельные группы. Данные стартовый площадки расположены внутри больших насыпей. Последние предназначены для защиты от потенциальных атак или снижения рисков цепных взрывов в случае детонации.

Как пишет Eurasian Times, близость к хранилищу ядерных боеприпасов, а также то, что строительство находится на завершающем этапе, позволяют предположить, что ракета "Буревестник" в скором времени будет принята на вооружение РВСН России.

Эвелет отметил, что расположение стартовых площадок и вспомогательной инфраструктуры указывает на разработку "крупной стационарной ракетной системы". По мнению этого эксперта, "Буревестник" является единственной крупной ракетной системой, работы над которой ведутся в России. Соответственно, недавно обнаруженный объект предназначен для данной ракеты.

Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям и бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции, отреагировал на информацию о возможном размещении "Буревестника". По его мнению, ракета якобы "разрабатывалась десятилетиями", якобы имеет "сомнительные результаты испытаний" и служит неясной стратегической цели. Но она, безусловно, потребляет ресурсы.

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Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых, изучавший спутниковые снимки, добавил, что, хотя характеристики объекта соответствуют характеристикам объекта по развертыванию ракет, он не может однозначно подтвердить его предназначение. По мнению эксперта, для Москвы является весьма необычным размещать стартовые площадки в непосредственной близости от мест хранения ядерных боеголовок. Поэтому возникают вопросы относительно точного назначения зафиксированного на спутниковых снимках объекта.

Ракета 9М730 "Буревестник" является частью комплекса перспективного оружия, впервые представленного Владимиром Путиным в 2018 году. Изделие отличается практически неограниченной дальностью полёта, а так же тем, что может обойти систему противоракетной обороны США. Штаты потратили много лет и многие десятки (если не сотни миллиардов) долларов в создание своей системы ПРО. Но результат оказался близким к нулю [прим.].

Заявленная дальность "Буревестника" составляет более 24000 километров, что даже больше, чем у новейшей и самой мощной российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Как сообщает Eurasian Times, история разработки "Буревестника" была "несколько тревожной". По данным Инициативы по сокращению ядерной угрозы (NTI), только два из тринадцати испытаний с 2016 года якобы имели частичный успех. Интересно откуда у американцев такие данные? Ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что все результаты испытаний перспективных вооружений находятся под соответствующим грифом [прим.].

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Однако эти данные устарели. И нынешнее состояние ракеты позволяет предположить, что российские разработчики добились прогресса в доводке и испытаниях оружия.

Ядерный двигатель ракеты вносит дополнительные сложности. Эксперты высказывают опасения, что его работа может привести к радиационному загрязнению по траектории полета. Но в новом отчёте говорится, что есть признаки того, что российские инженеры, возможно, разработали решения для снижения этого риска. 

Как сообщает Eurasian Times, "Буревестник" привлёк к себе внимание и подвергся резкой критике со стороны официальных лиц США. В Вашингтоне его назвали "извергающей радиацию крылатой ракетой с ядерной силовой установкой" и сравнили с Чернобылем. 

Ракета "Буревестник" приводится в движение "незащищенным" ядерным реактором. Эта уникальная силовая установка теоретически дает ей возможность преодолевать огромные, практически неограниченные расстояния.

В случае успешного развертывания "Буревестник" станет важнейшим достижением в области ракетных технологий и первой боевой ракетой такого типа, использующей такой двигатель. Благодаря практически неограниченному источнику энергии "Буревестник" может находиться в воздухе в течение длительного времени, что делает его крайне непредсказуемым оружием, способным уклоняться от традиционных методов обнаружения.

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Теги

россия сша техника армия оружие ракеты ядерное оружие буревестник 9м730 ssc-x-9 skyfall
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