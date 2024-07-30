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crazycat21
Чехия планирует создать военное подразделение из проживающих в республике «украинцев»
Министр обороны Чехии не исключила создание на территории страны подразделения ВСУ из граждан своей страны

Министр обороны Чехии Яна Чернохова. Фото:  © Michal Kamaryt/CTK / globallookpress.com

Присутствие иностранных военных специалистов в зоне проведения Специальной военной операции давно ни для кого не является секретом. Так же секретом не является то, что Киев давно и очень сильно хочет втянуть в прямой военный конфликт с Россией весь Североатлантический альянс. Кстати, отдельные государства этого блока тоже бы не прочь поучаствовать в нём в надежде на то, что "большой брат" из-за океана прикроет. Наивные...

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Сначала были поляки, которые начали формирование и обучение Легиона из граждан Украины, проживающих на её территории. Если верить заверениям польских высокопоставленных лиц, в первую очередь главы МИД Польши Родослава Сикорского, то от желающих вступить в это формирование просто "нет отбоя". 

Теперь опыту Польши последовала и Чехия. Что, в принципе, вполне ожидаемо. Довольно любопытное заявление на эту тему в интервью местной (чешской) прессе сделала министр обороны страны Яна Чернохова. 

"Украинская община, проживающая на территории Чехии, многочисленна, независимо от волны, которая пришла в результате конфликта. Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, так почему бы не охватить этим процессом, возможно, уже чешских граждан, которые относят себя к украинской национальности, и сформировать некое подразделение", – заявила министр. 

Такое комментировать – только портить. Глава оборонного ведомства страны, которая входит в блок НАТО, не исключает создание воинского формирования, которое будет состоять из граждан страны альянса, но которые идентифицируют себя как "украинцы". Очень похоже на попытку легализации иностранного воинского контингента на территории Украины. То есть на то, что не удалось сделать президенту Франции Макрону. 

#новости #украина #политика #армия #чехия
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